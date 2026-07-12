Sinner, din nou campion la Wimbledon. Mai multe celebrități, prezente în finală

Jannik Sinner a câștigat duminică finala masculină de la Wimbledon, după un meci de patru seturi disputat împotriva lui Alexander Zverev. Liderul mondial și-a păstrat titlul cucerit anul trecut, a obținut primul trofeu de Grand Slam din 2026 și și-a consolidat poziția în fruntea clasamentului ATP, într-o finală urmărită din tribune de numeroase personalități din lumea filmului și sportului.

Italianul Jannik Sinner a devenit duminică al zecelea jucător din istorie care reușește să își apere titlul la simplu masculin la Wimbledon.

Liderul clasamentului ATP l-a învins pe Alexander Zverev, aflat la prima finală pe iarba de la All England Club, cu scorul de 6-7(7), 7-6(2), 6-3, 6-4. Succesul îi aduce italianului al cincilea trofeu de Grand Slam din carieră și primul cucerit în acest an.

Finala masculină de la Wimbledon a fost urmărită din tribune și de numeroase personalități. Printre cei prezenți s-au numărat actorul Ben Stiller, jucătorul de golf Ben Curtis, Jennifer Lopez, Tom Hiddleston, Anna Wintour, Nicole Kidman și alte vedete care au asistat la duelul dintre Jannik Sinner și Alexander Zverev.

Jannik Sinner, liderul mondial, a avut parte de o eliminare surprinzătoare la Roland Garros, în luna mai, când a părăsit competiția încă din turul al doilea, după înfrângerea în cinci seturi suferită în fața lui Juan Manuel Cerundolo, într-un meci în care a întâmpinat dificultăți de adaptare la condițiile de joc.

Alexander Zverev a profitat atunci de ieșirea prematură a italianului din competiție și a cucerit primul său titlu de Grand Slam.

La Wimbledon, scenariul a fost însă diferit. Într-o formă excelentă și cu multă încredere, Sinner a oprit tentativa germanului de a deveni primul jucător din Era Open, începută în 1968, care își urmează primul titlu de Grand Slam cu un nou trofeu câștigat chiar la următorul turneu major.

După victoria de la Wimbledon, Sinner și-a îmbunătățit bilanțul în finalele de Grand Slam la cinci victorii și două înfrângeri. Clasamentul ATP publicat luni îl va găsi cu un avans de 4.970 de puncte față de Alexander Zverev.

Totodată, italianul în vârstă de 24 de ani va încasa premiul de 3,6 milioane de lire sterline acordat campionului de la Wimbledon.

Trofeul obținut la Wimbledon este al șaselea câștigat de Sinner în 2026, sezon în care conduce circuitul ATP după ce a completat Career Golden Masters odată cu succesul de la Roma, din luna mai.

Până la finala de duminică, italianul nu mai câștigase un turneu de Grand Slam de la victoria obținută în fața lui Carlos Alcaraz la Wimbledon, anul trecut. Revenirea sa în cercul campionilor la nivel de Grand Slam s-a produs după ce a închis finala cu un forehand câștigător la mingea de meci.

Sinner a ajuns astfel la 17 „titluri importante”, categorie care include trofee de Grand Slam, titluri la Nitto ATP Finals, turnee ATP Masters 1000 și medalii olimpice de aur la simplu. Prin comparație, Carlos Alcaraz are în palmares 15 astfel de titluri, însă continuă să conducă la capitolul trofeelor de Grand Slam, cu șapte, față de cele cinci ale italianului.

Alexander Zverev a fost primul jucător german care a disputat o finală la Wimbledon după Boris Becker, în 1995. În continuare, Boris Becker, de trei ori campion la All England Club, și Michael Stich, câștigătorul ediției din 1991, rămân singurii reprezentanți ai Germaniei care au ridicat trofeul la Wimbledon.