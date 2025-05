Sport Momente de panică pentru Alexander Zverev. Ce i s-a întâmplat







Cu o zi înainte de a ajunge la turneul de la Roland Garros, Alexander Zverev a trecut prin clipe de coșmar. În timpul zborului către Paris, avionul în care se afla tenismenul german a fost lovit de fulger. Deși mulți pasageri au suferit atacuri de panică, Zverev a mărturisit că experiența a fost „destul de distractivă”.

Avionul în care se afla Zverev, lovit de fulger

Pentru siguranța pasagerilor, piloții au luat decizia să aterizeze la Hamburg.

„Zborul a fost interesant. Trebuia să decolăm la ora 18:45, dar a trebuit să abandonăm avionul în Hamburg. Călătoream împreună cu Jiri Lehecka, Brandon Nakashima și câțiva jucători de dublu. Avionul nostru a fost lovit de fulger, așa că a fost necesară o aterizare de urgență la Hamburg”, a explicat Zverev în cadrul unei conferințe de presă.

Tenismenul a ajuns la Paris cu o altă cursă aeriană.

„A trebuit să luăm un alt avion ca toţi ceilalţi. Am luat un altul şi am reuşit să aterizez în jurul orei 1 noaptea. Am ajuns la Paris în jurul orei 3 dimineaţa”, a adăugat el.

Se pregătește pentru duelul cu Learner Tien

Luni, Alexander Zverev va juca un meci împotriva americanului Learner Tien. Anul trecut, sportivul l-a eliminat pe Rafael Nadal încă din primul tur.

„A fost un moment amuzant pentru că este pentru prima dată când am fost lovit de un fulger în aer. Ce a fost amuzant a fost că a fost doar un mic zgomot, nicio zdruncinătură... nimic! Aşa a decurs călătoria mea! Probabil cea mai bună poveste de la French Open de până acum!”, a mai spus el.

Alexander Zverev, critici la adresa organizatorilor de la Roland Garros

Sportivul a criticat decizia organizatorilor de a păstra arbitrii de linie, în contextul în care circuitul ATP și alte turnee de Grand Slam au trecut deja la sistemul de arbitraj electronic.

„Această decizie evidențiază faptul că turneele de Mare Șlem și circuitul ATP nu reușesc să colaboreze. Nu există o linie comună. Fiecare competiție face ce dorește”, a spus Zverev.

Australian Open și US Open au implementat arbitrajul electronic din 2021, iar Wimbledon va face același lucru în curând.

„E nevoie ca toți actorii din tenis să se așeze la aceeași masă și să stabilească reguli unitare. Noi jucăm tot sezonul fără arbitri de linie, iar apoi, brusc, trebuie să ne adaptăm din nou la prezența lor”, a adăugat Zverev.