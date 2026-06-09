Un avion de vânătoare Rafale al Forțelor Aeriene Franceze, aflat în misiunea NATO de poliție aeriană în statele baltice, a doborât luni o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Letoniei dinspre Rusia, potrivit agentiei Reuters.

Incidentul s-a produs în apropierea localității Berzgale, la aproximativ 30 de kilometri de granița ruso-letonă, și a determinat autoritățile să emită alerte de securitate pentru populația din estul țării.

Potrivit armatei letone, drona a intrat pe teritoriul țării „ca urmare a războiului electromagnetic rusesc”. Autoritățile nu au precizat cine a lansat aparatul de zbor, însă au confirmat că acesta a venit dinspre Rusia. Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de încălcări ale spațiului aerian înregistrate la frontiera estică a NATO.

Ministrul leton al Apărării, Raivis Melnis, a declarat că decizia finală de doborâre a dronei a fost luată de comanda NATO. Aparatul a fost distrus la ora 07:05 GMT, după ce fusese identificat de sistemele de supraveghere ale Alianței.

Un purtător de cuvânt al armatei franceze a confirmat că aeronavele franceze au intervenit pentru neutralizarea unei drone neidentificate. Un oficial NATO a transmis că incidentul demonstrează „determinarea și capacitatea NATO de a descuraja și apăra”.

Prim-ministrul Letoniei, Andris Kulbergs, a salutat pe rețeaua X „decizia rapidă și acțiunea profesionistă” a forțelor implicate în operațiune.

Înainte ca drona să fie interceptată, autoritățile au emis avertismente pentru mai multe regiuni din estul Letoniei și au recomandat populației să rămână în interior. După distrugerea aparatului, alerta a fost ridicată. Oficialii au precizat că nu au existat victime și nu au fost raportate pagube materiale.

În cursul zilei, unități militare au fost observate în zona Berzgale și în satele din apropiere, unde au căutat fragmentele dronei pentru analiza tehnică a incidentului.

Incidentul are loc pe fondul unui număr tot mai mare de drone militare care ajung accidental în spațiul aerian al statelor vecine Rusiei.

Oficialii din regiune avertizează că războiul dintre Rusia și Ucraina generează riscuri de securitate și pentru statele membre NATO aflate la granița conflictului.

În aceeași zi, fragmente ale unei drone au fost descoperite și în Republica Moldova, după ce aparatul a intrat dinspre Ucraina. Autoritățile de la Chișinău au pus incidentul pe seama războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna, a declarat că incidentele din Letonia și Republica Moldova confirmă faptul că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă o amenințare care depășește granițele ucrainene.

Avionul francez care a doborât drona face parte din misiunea NATO Baltic Air Policing, responsabilă de protejarea spațiului aerian al Letoniei, Lituaniei și Estoniei încă din 2004.

În prezent, la această misiune participă și avioane F-16 ale României, alături de aeronave portugheze.

Luna trecută, un avion militar românesc aflat în aceeași misiune a doborât o dronă suspectată că provenea din Ucraina, după ce aceasta a pătruns în spațiul aerian al Estoniei.