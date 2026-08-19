Inteligența artificială, noua miză pentru economia UE

Președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat miercuri, la Geneva, în cadrul unui eveniment organizat de Forumul Economic Mondial, că Europa riscă să rămână din nou în urmă într-o etapă tehnologică majoră, în condițiile în care inteligența artificială devine tot mai importantă pentru economie, iar vechiul model european de creștere este supus unor presiuni tot mai mari.

Christine Lagarde a spus că Uniunea Europeană a pierdut o parte importantă dintre avantajele aduse de prima etapă a revoluției digitale, iar aceeași situație nu ar trebui să se repete odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale.

„Europa a ratat, în mare măsură, prima revoluție digitală, întrucât beneficiile comerciale rezultate din răspândirea tehnologiilor informației și comunicațiilor au fost captate în mod disproporționat în alte părți. Nu ne putem permite să repetăm această experiență în cazul inteligenței artificiale – cea de-a doua revoluție digitală”, a declarat Lagarde, citată de AFP.

Statele Unite și China ocupă în prezent poziții dominante în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale. Companiile din cele două state lucrează la modele lingvistice avansate și investesc sume importante în construirea unor noi centre de date.

Și firmele din Europa alocă resurse pentru inteligența artificială, însă extinderea lor este îngreunată de mai multe probleme, potrivit președintei BCE.

Christine Lagarde a indicat printre principalele dificultăți fragmentarea piețelor din zona euro. Spre deosebire de companiile americane, firmele europene nu beneficiază în aceeași măsură de avantajele unei piețe unice de mari dimensiuni și întâmpină probleme atunci când încearcă să atragă finanțarea necesară pentru a se dezvolta.

„Rezultatul este un număr mai mic de firme care ating dimensiuni globale și o difuzare mai lentă a noilor tehnologii în întreaga economie”, subliniază guvernatoarea.

Președinta BCE a vorbit și despre schimbările care afectează modelul economic european construit după război. Potrivit acesteia, dezvoltarea Europei s-a sprijinit în timp pe trei elemente importante: o ordine internațională bazată pe reguli și susținută de securitatea oferită de Statele Unite, accesul la energie ieftină și extinderea comerțului internațional.

„Cei trei piloni slăbesc pe măsură ce contextul internațional se schimbă. Aceste transformări sugerează că modelul de creștere al Europei de după război se erodează. Și este puțin probabil ca acesta să revină la forma pe care o cunoșteam odinioară”, a mai spus oficialul.

Contextul internațional a devenit și mai instabil după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Președintele american a introdus tarife vamale ridicate pentru importurile din Uniunea Europeană și a pus sub semnul întrebării angajamentele Statelor Unite privind securitatea continentului.