BCE păstrează dobânzile la nivelul actual. Christine Lagarde: Inflația este într-o zonă bună

Banca Centrală Europeană a decis să mențină ratele dobânzilor neschimbate, în contextul în care inflația din zona euro a coborât la 1,7%. Președinta instituției, Christine Lagarde, a transmis că orientarea politicii monetare rămâne adecvată, precizând că scăderea inflației sub pragul de 2% este una temporară, potrivit Euronews.

Consiliul Guvernatorilor a optat pentru menținerea unei abordări prudente, urmând o strategie „de la o ședință la alta”, bazată exclusiv pe evoluțiile economice. Christine Lagarde a subliniat că BCE nu poate deveni „prizoniera unui singur set de date”, chiar dacă inflația se situează momentan sub obiectivul pe termen mediu.

Reuniunea de politică monetară a avut și o semnificație istorică, marcând aderarea Bulgaria la zona euro. Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria a devenit al 21-lea stat membru, iar guvernatorul băncii centrale, Dimitar Radev, a intrat în Consiliul Guvernatorilor BCE cu drept de vot. Lagarde a descris extinderea ca o confirmare a atractivității monedei unice și a avantajelor integrării europene.

Datele publicate de Eurostat indică o scădere a inflației în luna ianuarie, influențată în special de reducerea prețurilor la energie, cu peste 4% comparativ cu anul anterior. Inflația de bază, care exclude energia și alimentele, a ajuns la 2,2%, cel mai redus nivel din ultimii trei ani, în timp ce prețurile alimentelor au înregistrat o ușoară creștere.

Pe plan economic, zona euro a consemnat o creștere de 0,3% în ultimul trimestru al anului 2025, susținută de sectorul serviciilor, tehnologie și investițiile în inteligență artificială. Christine Lagarde a respins ideea că Europa ar rămâne în urmă în competiția globală pentru AI, menționând avansul investițiilor private în infrastructura digitală. De asemenea, construcțiile și industria apărării au contribuit la creștere, pe fondul majorării cheltuielilor publice.

Întrebată despre aprecierea euro față de dolar, președinta BCE a subliniat că instituția nu urmărește o țintă de curs de schimb, dar monitorizează impactul acestuia asupra inflației și creșterii economice. Ea a precizat că evoluțiile recente sunt deja reflectate în scenariile de bază ale băncii centrale.

Totodată, Lagarde a anunțat că BCE va transmite liderilor europeni o listă de reforme prioritare înaintea summitului dedicat competitivității, programat pentru 12 februarie. Printre măsurile vizate se numără finalizarea uniunii piețelor de capital, avansarea proiectului euro digital și consolidarea autonomiei strategice a Europei. „Reformele trebuie accelerate pentru ca Europa să își atingă potențialul economic”, a concluzionat aceasta.

