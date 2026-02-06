Monden

Artista AI Lolita Cercel, din România, a ajuns vedetă în presa internațională

Lolita Cercel, o cântăreață creată integral de inteligența artificială în decembrie 2025, a reușit să atragă milioane de vizualizări și ascultători pe platformele digitale din România, dar și critici, potrivit Le Monde.

Canalul său de YouTube a strâns aproape 3,5 milioane de vizualizări, iar pe Spotify este urmărită de 360.000 de persoane. Prezența ei online este puternică și pe TikTok și Instagram, cu aproximativ 130.000 și respectiv 50.000 de urmăritori.

Artista virtuală a fost invitată la Antena 1, unde a fost intervievată de o prezentatoare creată, la rândul ei, de AI. Ceea ce diferențiază Lolita Cercel de alte producții digitale este calitatea vizuală și vocală a interpretării sale.

Muzica sa combină ritmuri pop și hip-hop cu influențe balcanice, iar instrumentele tradiționale românești precum cobza, vioara sau alămurile adaugă autenticitate. Vocea sa imită cu fidelitate stilul unor artiști locali precum Irina Rimes sau Paulina, inclusiv intonațiile și ornamentele specifice muzicii tradiționale.

A provocat multe controverse

Cu toate acestea, Lolita Cercel a provocat și controverse. Numele ei amintește de „Lolita”, personajul celebru al lui Vladimir Nabokov, iar trăsăturile sale fizice și muzica inspirată din manele și repertoriul lăutarilor indică o legătură clară cu minoritatea romă.

Criticii și asociațiile rome acuză folosirea identității culturale a comunității în scopuri comerciale, avertizând asupra unei exploatări culturale care poate fi percepută ca ofensatoare pentru o minoritate deja marginalizată. Alți critici consideră că s-a ajuns prea departe cu tehnologia și că artista virtuală este sinistră.

Mulți muzicieni și compozitori sunt nemulțumiți de succesul Lolitei Cercel și de numărul mare de vizualizări de pe Youtube.

Inteligența artificială a evoluat

Lolita Cercel reprezintă, astfel, nu doar un fenomen de divertisment, ci și o provocare etică și socială pentru industria muzicală românească. Inteligența artificială nu mai este doar un instrument tehnologic, ci creează adevărate personaje care pot influența percepțiile și culturile locale, stârnind atât fascinație, cât și îngrijorare.

