Acum patru decenii, în ziua de 12 iunie, Spania își schimba definitiv cursul istoric, ancorându-și viitorul în structurile Uniunii Europene. Într-un moment în care seismele crizei energetice din 1979 începeau să se atenueze, noile instituții democratice de la Madrid demontau decenii de izolare internațională, iar proiectul european era întâmpinat cu un optimism deosebit, conform politico.eu.

Pentru o întreagă generație care se născuse sub o dictatură, dar care pășea în maturitate în deplină libertate, integrarea a deschis orizonturi fără precedent, oferind oportunități educaționale extraordinare și rute clare către piața globală a muncii.

Astăzi, comunitatea are responsabilitatea de a livra exact același nivel de oportunități pentru o nouă generație de tineri. Spania se mândrește în prezent cu cea mai educată tineret din istoria sa, dar se confruntă, în mod paradoxal, cu una dintre cele mai ridicate rate ale șomajului în rândul tinerilor din întreaga Europă.

Pentru a le debloca potențialul uriaș, este necesar să recunoaștem că motorul de generare a oportunităților s-a schimbat radical. Dacă integrarea politică în Europa a reprezentat catalizatorul pentru generația anterioară, stăpânirea tranziției către o economie bazată pe inteligența artificială este crucială pentru generația actuală.

Tinerii spanioli intră în prezent pe o piață a locurilor de muncă aflată într-o transformare profundă. Un raport recent arată că 22% dintre locurile de muncă de nivel de intrare din Spania solicită deja în mod explicit competențe în domeniul inteligenței artificiale, în special în sectoare dinamice precum marketingul digital, logistica și finanțele. Societatea nu își poate permite ca cea mai educată generație să rămână în urmă doar pentru că nu are acces la instrumentele esențiale care definesc mediul de lucru modern.

Tehnologia AI va provoca perturbări inevitabile, dar va aduce, în același timp, oportunități imense pentru dezvoltare. Modul exact în care inteligența artificială ne va influența viețile, locurile de muncă și economia este un proces pe care noi, ca societate, îl putem modela activ. În această ecuație, nici beneficiile și nici riscurile nu sunt garantate dinainte.

Discursul public tratează adesea inteligența artificială ca pe o amenințare existențială la adresa locurilor de muncă, însă istoria ne demonstrează că revoluțiile tehnologice reformează munca, în loc să o șteargă complet. De exemplu, recensământul din anul 1950 din Statele Unite includea 271 de ocupații distincte, iar dintre acestea, doar una singură, cea de liftier, a dispărut complet de atunci din cauza automatizării.

Inteligența artificială nu ar trebui doar să automatizeze ceea ce am făcut întotdeauna, ci să extindă granițele a ceea ce putem realiza. Să analizăm cazul radiologiei: în urmă cu un deceniu, unii experți estimau că această ocupație va fi înlocuită integral de tehnologie. În realitate, cererea pentru radiologi a crescut semnificativ deoarece aceștia au utilizat inteligența artificială pentru a gestiona sarcinile de rutină, eliberându-și timpul pentru a se concentra pe elementul uman al profesiei lor, cum ar fi consultarea medicilor și îngrijirea directă a pacienților.

Totuși, acest viitor nu se va construi de la sine. Adoptarea pe scară largă a inteligenței artificiale ar putea impulsiona produsul intern brut al Uniunii Europene cu până la 1,2 trilioane de euro în următorul deceniu, însă materializarea acestui potențial depinde exclusiv de punerea tehnologiei la treabă.

În prezent, există un decalaj major între promisiunea de creștere economică și realitatea din teren, în condițiile în care adoptarea inteligenței artificiale în Uniunea Europeană rămâne extrem de inegală. În timp ce 55% dintre întreprinderile mari din Europa implementează AI, doar 17% dintre companiile mici și mijlocii fac acest lucru. Practic, cei care ar putea beneficia cel mai mult de pe urma tehnologiei o folosesc cel mai puțin.

Această stare de fapt trebuie să se schimbe, deoarece atunci când afacerile mici adoptă inteligența artificială, rezultatele sunt de-a dreptul transformative. În Teruel, o provincie din estul Spaniei, cultivatorii locali de măsline, sprijiniți printr-un grant oferit de Google.org, folosesc inteligența artificială pentru a-și moderniza operațiunile, pentru a îmbunătăți sustenabilitatea și pentru a crea oportunități economice complet noi pentru comunitatea lor rurală.

Pentru a replica acest succes în fiecare companie, indiferent de dimensiune sau de sectorul de activitate, este necesară urmărirea unei strategii naționale îndrăznețe, înrădăcinate în trei priorități clare.

În primul rând, trebuie să investim în cercetare pentru a gestiona eficient această tranziție. Există încă multe necunoscute cu privire la modul în care economia va răspunde la tehnologia AI, ceea ce face necesară o evaluare regulată, bazată pe date, a schimbărilor de pe piața muncii. Trebuie să colaborăm strâns cu economiștii și experții din industrie pentru a monitoriza unde se schimbă rolurile și ce competențe sunt la căutare. Politicile noastre trebuie să fie fundamentate pe analize de clasă mondială, nu pe speculații bazate pe frică.

În al doilea rând, trebuie să prioritizăm pregătirea forței de muncă pentru a ne asigura că nimeni nu este lăsat în urmă. Deficitul de talente este deja o realitate resimțită; aproape trei sferturi dintre companiile mici din Spania fac eforturi considerabile pentru a găsi candidați calificați care dețin competențe AI. Reducerea acestei prăpăstii nu este o provocare pe care guvernul sau sectorul privat o pot rezolva pe cont propriu. Ea necesită parteneriate public-private profunde pentru a echipa oamenii cu abilitățile corecte.

Pentru a sprijini acest proces, Google a lansat programul AI Works for Spain, o serie de angajamente, cercetări și cursuri de formare menite să le ofere oamenilor abilitățile practice necesare pentru a profita de oportunități și pentru a-și dezvolta cariera. Primele eforturi includ Google AI Professional Certificate, disponibil acum în limba spaniolă, precum și sprijinul nostru pentru INCO și Chance în vederea creării unor programe avansate de AI și consiliere în carieră pentru studenții din ultimul an din Spania.

În mod crucial, trebuie să asigurăm accesul la educație astfel încât nimeni să nu rămână izolat. În Sevilla, de exemplu, Google.org colaborează cu Programamos, o inițiativă locală, pentru a le oferi migranților cursuri esențiale de formare în domeniul inteligenței artificiale, îmbunătățindu-le în mod direct șansele de angajare și integrarea în forța de muncă spaniolă.

În al treilea rând, strategia națională trebuie să cultive un mediu de reglementare care tratează inovația ca pe un activ național, nu ca pe un risc ce trebuie limitat cu orice preț. Deși atenuarea potențialelor efecte negative ale inteligenței artificiale este critică, o strategie națională cu adevărat eficientă trebuie să ofere oamenilor și companiilor claritatea și încrederea necesare pentru a inova. Viitorul Digital Omnibus al Uniunii Europene reprezintă o oportunitate cheie pentru a aborda corect această situație. Acesta ar trebui să simplifice regulile și să ofere claritatea juridică de care companiile au nevoie pentru a investi cu încredere, fără a adăuga o complexitate suplimentară sau riscuri legate de confidențialitate și securitate cibernetică.

Acum patruzeci de ani, Spania a ales să își紐ancoreze destinul în Europa. A fost un pariu bazat pe deschidere, competiție și ambiție. Astăzi, ne aflăm în fața unei alegeri similare. În cele din urmă, leadership-ul economic nu va fi definit de cine construiește inteligența artificială, ci de cine o adoptă cel mai bine. Avem o datorie față de generația următoare să facem alegerea corectă.