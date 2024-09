Cum a distrus Ceaușescu mintea românilor. Planul neterminat

România. Nicolae Ceaușescu a fost executat la Târgoviște, în decembrie 1989, după un proces sumar. Chiar dacă a dispărut fizic, dictatorul a rămas în mentalul românilor și a continuat să-i bântuie multă vreme. În cazul unora chiar o mai face.

La scurtă vreme după procesul de la Târgoviște, un jurnalist american, David Lauter, a realizat un reportaj printre românii ieșiți din comunism. Concluzia a fost că pentru marea majoritate a cetățenilor României comuniste, dictatura totalitară a fost mai puțin dramatică, dar mai perfidă.

Comunismul a pătruns în mintea românilor și le-a modelat gândirea și reacțiile. Odată ce Nicolae Ceaușescu a murit, s-au trezit într-o altă lume, nouă pentru ei, dar tributari unor obiceiuri și tiprui de gândire care le-au fost inoculate de regimul totalitar vreme de zeci de ani. Schimbarea mentalității a fost dificilă, iar pentru unii, procesul nu s-a încheiat nici acum.

Jurnalistul american a constatat aceste lucruri atunci, după ce a cules povestirile unor oameni care au acceptat să-i vorbească despre viața lor. Așa a aflat cum era viața românilor în dictatura lui Nicolae Ceaușescu. Pentru unii, regimul a fost o piedică în calea dezvoltării personale, a carierei. Alții, mai adaptați, reușeau să se descurce, la limita legii.

Totalitarismul a zdrobit mințile și a distrus relațiile interumane, a constatat jurnalistul. Regimul impus de Nicolae Ceaușescu a transformat România într-un ținut al lipsurilor, dar și a fricii, a intervenției constante, zilnice, în viața personală a oamenilor.

Unul dintre cei intervievați de David Lauter, pentru articol, a fost Petre, un matematician pasionat. Student talentat, a fost printre primii din grupa sa. Tânărul student și-a dorit să-și continue studiile, să facă un doctorat și să se dedice cercetării. Acest lucru i-a fost imposibil deoarece regimul avea alte planuri cu el.

Împreună cu colegii săi a fost informat că nu va putea să-și continue studiile și nici să facă o carieră universitară. Petre a fost trimis să predea matematica într-o școală din mediul rural, la mare depărtare de București. Nici un moment nu i s-a dat de ales. Nicolae Ceaușeascu a hotărât în locul lui.

Petre a încercat să-și facă treaba dată de regim și, în același timp, să-și urmeze visul. La finalul fiecărei săptămâni călătorea sute de kilometri pentru a studia în bibliotecile publice puținele lucrări de literatură științifică occidentală. Copia paginile de mână dat fiind că aparatele de fotocopiat erau interzise. Doar instituțiile de stat puteau deține așa ceva, dar numai sub controlul strict al Securității.

„Aceștia sunt cei mai buni ani ai mei de a pentru munca de cercetare. Este o pierdere. (...) Am vrut să primesc o bursă pentru a urma o școală în străinătate și să obțin doctoratul. Dar am fost foarte bun și le-a fost frică să nu mă întorc, așa că nu am putut s-o fac”, a spus el.