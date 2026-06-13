Aeroportul Otopeni din București face un nou pas în procesul de digitalizare prin introducerea unei soluții bazate pe inteligență artificială pentru gestionarea bagajelor. Compania Națională Aeroporturi București a anunțat implementarea primei etape a unui proiect care le va permite pasagerilor să afle timpul estimat până la livrarea bagajelor după aterizare.

Noul sistem, denumit „Prediction of Luggage Delivery Time”, a fost implementat pe Aeroportul Henri Coandă și are rolul de a calcula cât mai exact momentul în care bagajele de cală vor ajunge la benzile de preluare. Soluția utilizează inteligență artificială și mecanisme de învățare automată pentru a analiza o serie de informații operaționale și pentru a genera estimări individuale pentru fiecare cursă aeriană.

Printre datele luate în calcul se numără numărul zborului, poziția aeronavei după aterizare, compania aeriană, operatorul responsabil de manipularea bagajelor, istoricul livrărilor și banda alocată pentru fiecare cursă.

Prin utilizarea acestei platforme, pasagerii vor putea avea o imagine mai clară asupra timpului pe care îl vor petrece în zona de recuperare a bagajelor.

Reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București susțin că proiectul urmărește atât îmbunătățirea experienței călătorilor, cât și eficientizarea activităților desfășurate în aeroport.

Estimările generate de sistem sunt concepute pentru a reduce timpul de incertitudine după sosire și pentru a oferi informații suplimentare celor care așteaptă bagajele de la cală.

Soluția a fost dezvoltată împreună cu EUROCONTROL, în cadrul programelor europene dedicate cercetării și inovării în domeniul aviației.

Potrivit CNAB, proiectul folosește algoritmi avansați capabili să proceseze volume mari de date operaționale și să ofere predicții cât mai apropiate de situația reală din teren.

„Aeroporturile din București continuă să se dezvolte ca hub regional competitiv, eficient și orientat către nevoile pasagerilor. Faptul că participăm, împreună cu EUROCONTROL, la implementarea unui proiect european inovator confirmă angajamentul nostru de a adopta tehnologii moderne care să lucreze în beneficiul pasagerilor și al comunității aeroportuare. Implementarea proiectului „Prediction of Luggage Delivery Time” reprezintă un nou pas în direcția transformării digitale a Aeroportului Internațional Henri Coandă București și a îmbunătățirii experienței pasagerilor”, a declarat Bogdan Mîndrescu, directorul general al CNAB.

Reprezentanții EUROCONTROL consideră că inițiativa contribuie la modernizarea infrastructurii aeroportuare și la creșterea eficienței operaționale. Potrivit acestora, colaborarea cu CNAB face parte dintr-un proces mai amplu de digitalizare a serviciilor oferite pasagerilor și operatorilor aerieni.

„Ne bucurăm să avem CNAB drept partener în implementarea celor mai inovatoare proiecte pentru îmbunătăţirea fluxurilor operaţionale şi a satisfacţiei pasagerilor. Apetitul CNAB pentru modernizare şi digitalizare înseamnă paşi concreţi spre echivalarea nivelului de servicii oferite în marile aeroporturi europene. Prin implicarea în acest proiect, România contribuie activ la transformarea digitală a aviaţiei europene şi la dezvoltarea serviciilor aeroportuare moderne, inteligente şi orientate către pasager”, a declarat Paul Bărăbaş, reprezentant al României la EUROCONTROL.

Implementarea proiectului marchează o nouă etapă în modernizarea Aeroportului Henri Coandă, care încearcă să adopte soluții digitale similare celor utilizate de marile hub-uri aeriene din Europa.