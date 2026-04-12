Google simplifică recuperarea bagajelor pierdute în aeroport printr-o nouă funcție

Google a lansat o nouă funcție care permite localizarea bagajelor pierdute și transmiterea poziției acestora către companiile aeriene, prin intermediul aplicației Find Hub. Sistemul vine în contextul în care, potrivit datelor furnizate de Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA), în 2024 au fost pierdute sau întârziate 33,4 milioane de bagaje la nivel global, ceea ce înseamnă o medie de 6,3 la fiecare 1.000 de pasageri.

Funcția este integrată în aplicația mobilă Find Hub și permite utilizatorilor să afle poziția exactă a bagajului, dacă în interiorul acestuia se află un dispozitiv compatibil conectat la rețea. În cazul în care bagajul este pierdut, utilizatorul poate genera un link securizat care indică locul în care acesta se află.

Acest link poate fi transmis companiei aeriene, prin aplicația sau site-ul operatorului, astfel încât personalul responsabil de bagaje să poată vedea în timp real unde se află bunul pierdut.

Sistemul este disponibil în prezent doar pentru utilizatorii Android și funcționează într-un mod similar accesoriilor de tip tracker, utilizate pentru localizarea obiectelor personale. Aplicația permite oprirea partajării zonei în care se află bagajul în momentul în care acesta este recuperat. În unele cazuri, procesul poate fi realizat automat de către sistem, fără intervenția utilizatorului.

Funcția este gândită pentru a ajuta atât la identificarea rapidă a bagajelor pierdute, cât și pentru a reduce incertitudinea în cazul călătoriilor care implică bagaj de cală.

În prezent, aplicația permite urmărirea unor dispozitive precum telefoane, tablete sau smartwatch-uri. În același timp, versiunea web a platformei Find Hub este extinsă și include acum posibilitatea de a urmări etichete inteligente și produse audio.

Actualizarea vizează în mod special site-ul platformei, nu aplicația mobilă, care nu primește modificări majore în această etapă. Astfel, utilizatorii pot accesa platforma din browser pentru a depista rapid dispozitivele asociate contului lor. Actualizarea este în curs de implementare și ar trebui să fie vizibilă pentru utilizatorii care au dispozitive compatibile.

Google a introdus recent și schimbări care simplifică accesul la funcțiile de zonă. În anumite situații, nu mai este necesară autentificarea biometrică sau introducerea unui PIN, utilizatorii bazându-se pe securitatea oferită de ecranul de blocare al telefonului.

Totodată, sistemul Find Hub permite conectarea mai multor dispozitive la rețea, ceea ce contribuie la o localizare mai eficientă a obiectelor pierdute.

Deși funcția este considerată utilă în practică, performanța nu este încă la nivelul altor soluții existente pe piață. Cu toate acestea, sistemul este în dezvoltare, iar îmbunătățirile sunt așteptate pe măsură ce rețeaua se extinde.