Riscurile pe care călătorii le întâmpină pe aeroporturi în 2026. Avertismentul unui expert de securitate

Călătoriile internaționale vin tot mai des la pachet cu riscuri legate de siguranța bagajelor. Pe fondul creșterii numărului de furturi și pierderi raportate de pasageri, un expert în securitate atrage atenția asupra unui detaliu aparent banal, dar esențial: aspectul exterior al valizei. Potrivit acestuia, nu doar conținutul bagajului este relevant pentru hoți, ci și modul în care arată acesta.

Joseph Barton, specialist în securitate și fondator al platformei AdleyBarton.com, a explicat pentru publicația britanică Express că valizele noi, scumpe și cu design atractiv pot deveni rapid o țintă în spații aglomerate precum aeroporturile sau gările. Recomandarea sa este una neobișnuită: turiștii ar trebui să-și zgârie sau să-și murdărească intenționat bagajele noi înainte de a pleca în vacanță.

Potrivit expertului, hoții nu acționează la întâmplare. În majoritatea cazurilor, aceștia își aleg țintele pe baza unor semnale vizuale. Valizele lucioase, în culori strălucitoare, cu finisaje premium sau mărci de lux transmit ideea că în interior se află obiecte valoroase.

„Încearcă întotdeauna să te integrezi, să nu devii o țintă. Chiar dacă ai cumpărat în vacanță o geantă contrafăcută care nu valorează prea mult, acest lucru te poate pune în pericol. Hoții cunosc costul articolelor, iar dacă ai o valiză de 1.000 de lire sterline, atunci există șanse mari ca hainele dinăuntru să fie de designer și să poată fi revândute”, a explicat Joseph Barton.

Mesajul transmis de specialist este că aspectul exterior al bagajului funcționează ca un indicator al nivelului financiar al proprietarului. Din perspectiva infractorilor, o valiză scumpă sugerează automat un conținut atractiv pentru revânzare.

Avertismentul vine într-un context în care datele oficiale indică o creștere semnificativă a furturilor de bagaje. În Marea Britanie, o analiză realizată de platforma Money Supermarket arată că, în 2024, furtul de valize din trenuri a crescut cu aproape 37% față de anul precedent.

În paralel, statistici separate din industria aviatică indică faptul că aproape unul din 20 de bagaje de pe zborurile internaționale este fie pierdut, fie furat. Aceste date includ atât bagajele de cală, cât și cele de cabină, iar multe dintre cazuri rămân nerezolvate sau sunt greu de dovedit.

Creșterea mobilității, aglomerația din hub-urile de transport și lipsa unor controale stricte asupra bagajelor creează un mediu favorabil pentru furturi, mai ales în zonele de tranzit.

O percepție larg răspândită în rândul turiștilor este aceea că bagajele scumpe oferă automat un nivel mai ridicat de protecție. Joseph Barton contrazice această idee și susține că, din contră, prețul ridicat poate deveni un dezavantaj.

„Joseph Barton a mai arătat că, de obicei, călătorii presupun că achiziționarea de bagaje scumpe înseamnă că bunurile lor sunt mai bine protejate. Culorile strălucitoare, finisajele de lux și chiar seturile asortate pot atrage atenția hoților”, a explicat specialistul.

Din punct de vedere practic, majoritatea valizelor, indiferent de preț, pot fi deschise relativ ușor dacă sunt țintite de persoane cu experiență. În acest context, investiția într-un brand premium nu garantează securitatea, ci doar crește vizibilitatea.

Mulți turiști aleg valize în culori deschise sau foarte vizibile pentru a le identifica mai ușor pe banda de bagaje. Deși această strategie este utilă pentru confort, ea poate avea un efect invers în planul securității.

„Poți alege o valiză de culoare mai deschisă, astfel încât să o poți găsi mai ușor când aterizezi, dar asta le face viața mai ușoară și hoților care vor să te identifice și să te urmărească. Le semnalează că nu ești un călător experimentat și, foarte posibil, ai cumpărat totul nou pentru a pleca în călătorii. Acest lucru le semnalează că pot face bani de pe urma bunurilor tale”, a spus expertul.

Din această perspectivă, designul modern și aspectul impecabil pot sugera lipsa de experiență și pot atrage atenția persoanelor care caută victime ușoare.

Conform explicațiilor oferite de Barton, hoții tind să evite gențile vechi, uzate sau fără elemente distinctive. Acestea transmit ideea unui conținut banal, cu valoare redusă, și nu justifică riscul implicat de un furt.

De aceea, expertul recomandă deteriorarea intenționată a bagajelor noi, prin zgâriere sau murdărire ușoară. Scopul nu este distrugerea lor, ci schimbarea percepției vizuale.

„Valizele sunt făcute pentru agitația unui aeroport, așa că nu-ți face griji că se vor zgâria sau murdări puțin. Puțină mizerie le poate face să pară uzate”, a precizat expertul.

Această abordare se bazează pe un principiu simplu: hoții caută câștig maxim cu efort minim. Un bagaj care pare vechi sau banal nu reprezintă o prioritate.