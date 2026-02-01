Social

Trend în creștere: resorturile adults‑only cuceresc turiștii din întreaga lume

Trend în creștere: resorturile adults‑only cuceresc turiștii din întreaga lumeCuplu . Sursa foto iStock
În ultimii ani, tot mai mulți turiști aleg unități de cazare „adults only”, adică hoteluri, resorturi sau vile destinate exclusiv adulților. Segmentul a cunoscut o creștere rapidă, iar agenșii de turism au declarat că popularitatea acestuia se datorează dorinței de relaxare și intimitate, potrivit belganewsagency.eu.

Tot mai mulți turști caută cazări „adults only”

Unul dintre factorii principali care atrag clienții către astfel de locații este dorința de liniște și relaxare. Mulți turiști caută o vacanță fără agitația tipică zonelor cu copii, unde zgomotul din piscine, restaurante sau spații comune poate diminua experiența de relaxare.

Într-un hotel „adults only”, atmosfera este mult mai calmă, iar facilitățile sunt gândite pentru a oferi o experiență de lux și confort adaptată nevoilor adulților.

Cuplu

Cuplu. Sursa foto iStock

Aceste locații oferă adesea facilități speciale: spa-uri extinse, piscine liniștite, baruri și restaurante cu servicii premium, zone private pentru relaxare și activități de recreere orientate către adulți, cum ar fi cursuri de gătit, degustări de vin sau sporturi acvatice. Absența copiilor permite hotelurilor să creeze un mediu mai sofisticat, cu design elegant, muzică ambientală și servicii personalizate.

Dorința de liniște și intimitate

Un alt motiv pentru care turiștii optează pentru „adults only” este sentimentul de intimitate. Aceste hoteluri sunt populare printre cupluri, în special pentru vacanțe romantice sau luna de miere. Atmosfera liniștită și facilitățile dedicate pentru relaxare în doi transformă experiența unei vacanțe într-una memorabilă, departe de distragerile obișnuite ale zonelor cu familii.

Resort

Resort. Sursa foto iStock

Flexibilitatea în alegerea tipului de cazare reprezintă un alt factor important. În timp ce hotelurile obișnuite trebuie să ofere servicii pentru toate vârstele, unitățile „adults only” pot investi în experiențe personalizate pentru adulți, fără a fi nevoie să se preocupe de nevoile copiilor. Aceasta include meniuri gourmet, baruri sofisticate, activități culturale sau sportive, toate adaptate pentru un public adult.

Unde se găsesc resorturi „adults only”

Trendul se reflectă și în cifrele industriei turistice. Rezervările pentru resorturi și hoteluri „adults only” au înregistrat creșteri semnificative în ultimii ani, iar dezvoltatorii investesc tot mai mult în astfel de proprietăți.

Locațiile situate pe litoral, în stațiuni montane sau în orașe turistice, oferind pachete premium și servicii personalizate, sunt preferate în special de cei care caută vacanțe relaxante, liniștite și cu un grad ridicat de confort.

Pe de altă parte, aceste hoteluri nu se adresează tuturor turiștilor. Familiile cu copii sau grupurile mari de prieteni pot considera că restricțiile sunt un dezavantaj, însă pentru cei care își doresc un sejur liniștit, avantajele sunt evidente. De la liniștea ambientală până la experiențele culinare și serviciile dedicate, hotelurile „adults only” oferă o alternativă distinctă față de turismul clasic.

