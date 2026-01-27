Social Exclusiv

Românii sfidează iarna. Hotelierii de la malul mării, sub o avalanșă de rezervări

Românii sfidează iarna. Hotelierii de la malul mării, sub o avalanșă de rezervăriMamaia Nord. Sursa foto: Facebook/Primaria Navodari
Deși urmează încă o lună cu temperaturi scăzute și ninsori, mulți români sunt deja cu gândul la vacanță, iar interesul pentru concediile pe litoral a crescut semnificativ în ultimele săptămâni. Hotelierii de la malul mării spun că numărul solicitărilor pentru pachetele de cazare crește de la o zi la alta și au mari așteptări legate de lunile următoare.

Românii, cu gândul la vacanță

Administratorii hotelurilor spun că primele cereri au început să apară încă din toamnă, odată cu lansarea ofertelor de early booking. Carmen Patachin, reprezentanta departamentului de vânzări al unui hotel din Mamaia, spune că pachetele pentru familii se află în topul preferințelor.

„Avem destul de multe cereri până în prezent și avem așteptări că vor fi și mai multe. În general se vând pachetele pentru familii și pe direcția asta mergem. Valul mare de cereri apare când se dă drumul la oferta de early booking. Începând din noiembrie au început să vină solicitările”, ne-a spus ea.

Mulți turiști preferă să își facă rezervările din timp pentru a beneficia de tarife mai avantajoase și pentru a avea mai multe opțiuni de cazare. Totodată, această planificare le oferă hotelierilor o imagine clară asupra cererii pentru sezonul estival, ajutându-i să se organizeze mai eficient pentru perioadele aglomerate.

hotel

Hotel. Sursa foto: Pixabay

„Există loc de mai bine”

Hotelierii spun că startul este unul promițător pentru acest an și se pregătesc pentru valul de cereri care începe în a doua parte a lunii aprilie. Pentru a se asigura că nu vor duce lipsă de clienți, unele hoteluri au păstrat tarifele de anul trecut.

„E bun startul pentru sezonul estival, dar mereu se poate și mai bine. Noi am deschis hotelul în 2024 și față de anul trecut spunem că suntem pe drumul cel bun. Ne-am făcut și o clientelă, iar oaspeții au ales să revină la noi. Nu am crescut semnificativ la capitolul prețuri”, a spus Alexandra, reprezentant vânzări la un hotel din Mamaia.

Hotelier: După ce au auzit că totul se scumpește, mulți se gândesc «anul ăsta nu îmi fac vacanța».

Situația este similară și în sudul litoralului, unde administratorii unităților de cazare spun că sunt mulțumiți de numărul solicitărilor primite până în prezent. Dima, administratorul unui hotel din Olimp, a ales să reducă tarifele stabilite în 2025.

„Primele cereri au venit în octombrie-noiembrie. Sunt solicitări normale conform perioadei în prezent, dar trebuie să fim optimiști. Totul pleacă de sus. După ce au auzit că totul se scumpește, mulți se gândesc «anul ăsta nu îmi fac vacanța». Noi nu am majorat tarifele și poate chiar le-am scăzut un pic ca să fie bine”, ne-a spus el.

Chiar și în condițiile economice actuale, litoralul românesc continuă să fie o destinație preferată de români, iar primele semne arată că sezonul estival ar putea începe în condiții bune.

