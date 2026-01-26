Vacanțe mai scumpe în 2026. Prețurile s-au dublat în multe destinații populare

Pe măsură ce sezonul estival 2026 se apropie, românii care își planifică vacanțele se confruntă cu tarife mai ridicate în destinațiile tradiționale de concediu. Creșterea prețurilor la hoteluri, pachete turistice și servicii conexe face ca bugetele necesare pentru o săptămână de vacanță să urce semnificativ față de anul precedent, potrivit Reuters.

Un exemplu clar vine din Bulgaria, una dintre cele mai populare destinații pentru turiștii români. Prețurile pentru o săptămână de cazare în stațiunile bulgare în vara anului 2026 variază considerabil în funcție de categoria hotelului și serviciile incluse. Pentru un sejur de 7 nopți într-un hotel de 5 stele (premium), tarifele sunt estimate între 550 și 1.100 de euro pe persoană, în funcție de regimul de masă (mic dejun, demipensiune sau all‑inclusive).

La hoteluri superioare clasificate 4–5 stele, costurile sunt cuprinse între 440 și 1.000 de euro, iar la hoteluri 3–4 stele, prețurile pornesc de la aproximativ 170 de euro și pot ajunge până la 700 de euro pe persoană. Pentru hotelurile considerate „convenabile” (de obicei 4 stele), tarifele se situează între 250 și 1.000 de euro pe persoană.

Creșterea prețurilor în Bulgaria a fost atribuită mai multor factori, printre care se numără trecerea la moneda euro, care ar putea determina majorări ale costurilor în primăvara 2026 cu 5–10% sau chiar mai mult, pe fondul cheltuielilor sporite pentru utilități, aprovizionare și forță de muncă. Analizele arată că unele hoteluri pot aplica două etape de creșteri, ceea ce ar conduce la o medie a scumpirii de 7–15% față de sezonul anterior.

Pe lângă Bulgaria, și alte destinații europene pregătesc tarife mai ridicate pentru 2026, semnalând o tendință generală de scumpire a vacanțelor în Europa. Destinațiile mediteraneene, cum ar fi Grecia sau Spania, sunt afectate de același context: costuri mai mari pentru hoteluri și servicii, cerere în creștere și presiuni inflaționiste care se reflectă în prețurile finale pentru turiști.

Astfel, o vacanță de o săptămână în Insulele Grecești sau în zone populare din Spania poate ajunge, în medie, la tarife comparabile cu cele din Bulgaria pentru 4‑5 stele, iar în sezonul de vârf (iulie‑august) adesea depășesc aceste valori, în funcție de resort și de pachetul inclus.

Transportul rămâne un element definitoriu în bugetul total al unei vacanțe. Tarifele la zborurile către destinațiile populare de vară sunt, în 2026, în continuare ridicate comparativ cu perioada pre‑pandemică, în special pentru rutele lungi sau cele spre insule mediteraneene.

Chiar și pentru destinații relativ apropiate, precum Grecia sau Turcia, costurile zborurilor pot adăuga câteva sute de euro la bugetul unui sejur pentru două persoane, în funcție de perioada în care sunt rezervate biletele. În plus, companiile aeriene aplică tot mai des taxe de bagaj, suplimente de combustibil și alte costuri adiționale care se reflectă în prețul final al biletelor.

Pentru turiștii care decid să călătorească în extrasezon sau să își planifice vacanța cu mult timp înainte, există câteva strategii care pot atenua impactul scumpirilor. Specialiștii în turism recomandă rezervarea timpurie („early booking”), compararea ofertele de cazare pe multiple platforme și alegerea perioadelor de început sau final de sezon, când tarifele sunt, de obicei, mai accesibile.

De asemenea, flexiblitatea în alegerea datelor de călătorie și luarea în considerare a opțiunii de pachete alternative (de exemplu, stațiuni mai puțin centrale sau locații emergente) pot reduce costurile substanțial.

Pe plan intern, chiar și vacanțele în România pot fi mai costisitoare în 2026, în special în zonele cele mai căutate în sezon, cum ar fi litoralul Marii Negre sau stațiunile montane populare.

Chiar dacă variațiile locale nu sunt la fel de pronunțate ca în destinațiile externe, creșterea generală a costurilor pentru utilități, forță de muncă și servicii turistice influențează și tarifele la cazare, activități recreative și servicii conexe din țară.