România, loc pe harta turismului de lux. Care sunt cele 12 hoteluri incluse în Ghidul Michelin

România se afirmă tot mai mult pe harta turismului de lux. Ghidul Michelin promovează 12 hoteluri din țară, de la pensiuni cochete, situate în mijlocul naturii, până la hoteluri care îmbină istoria cu eleganța contemporană. În aceste unități de cazare, tarifele pentru variază între 600 de lei și 3.339 de lei.

Ghidul Michelin este recunoscut la nivel mondial ca un standard de excelență în turism și gastronomie. Lansat de compania franceză Michelin, producătoare de anvelope, acesta a fost conceput inițial pentru a-i ajuta pe șoferi să găsească restaurante și locuri de cazare de încredere.

În prezent, ghidul este recunoscut pentru sistemul de evaluare prin stele. Conform acestuia, o stea indică un restaurant foarte bun, două stele înseamnă că merită o vizită specială, iar trei stele semnalează o experiență culinară de excepție, care justifică o călătorie dedicată. Pe lângă restaurante, ghidul recomandă și hoteluri selecte, oferind turiștilor informații de încredere despre confort, servicii și experiențe de lux.

Primul pe lista din Ghidul Michelin se află hotelul Moxy Bucharest Old Town. Conform descrierii, unitatea de cazare reușește să îmbine designul îndrăzneț cu confortul și dinamismul orașului, oferind o experiență completă atât pentru călătorii de afaceri, cât și pentru cei aflați în vacanță. În acest hotel, prețul pentru o noapte de cazare pornește de la 700 de lei.

Ecletico Villa

Situată în Centrul Vechi al Capitalei, Eclectici Villa atrage atenția încă de la prima vedere. Fațada istorică din piatră ascunde camere luminoase și moderne, păstrând elemente originale, precum scările din piatră, tavanele și ferestrele arcuite, dar și o fântână decorativă.

Deși facilitățile sunt simple, locația centrală a hotelului permite oaspeților să ajungă rapid la principalele atracții și experiențe ale orașului, se arată în Ghidul Michelin. Pentru o singură noapte de cazare, clienții trebuie să plătească în jur de 800 de lei.

Rosetti Hotel Bucharest

Potrivit Ghidului Michelin, această unitate de cazare îmbină farmecul unei vile restaurate din 1903 cu o construcție modernă, oferind o experiență de cazare contemporană chiar în centrul Bucureștiului. Tarifele de cazare pornesc de la 800 de lei. Fiind un aparthotel, unitatea le oferă clienților un spațiu generos de cazare, iar recepția și serviciul de concierge sunt disponibile non-stop.

Pe locul patru în lista disponibilă pe site-ul companiei franceze se află Epoque Hotel. Conform descrierii, acesta oferă o experiență completă pentru turiști, la doar câțiva pași de Parcul Cișmigiu.

Inspirat de arhitectura neoromânească, hotelul îmbină elemente clasice cu un design contemporan: camere spațioase, materiale atent alese și balcoane cu vedere spre grădină. În cazul acestui hotel, tarifele de cazare pornesc de la 1.446 de lei.

JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Unul dintre cele mai cunoscute din Capitală, acest hotel este prezentat ca fiind o atracție pentru turiștii străini.

„Acesta nu este la fel de impresionant ca celebrul său vecin, uriașul Palat al Parlamentului, dar fațada sa impunătoare atrage cu siguranță privirile. Hotelul se laudă cu cele mai spațioase camere din oraș, iar cu dimensiuni care încep de la 35 de metri pătrați, acestea nu sunt deloc mici”, se menționează în Ghid.

Potrivit companiei franceze, hotelul dispunede o piscină interioară mare și de facilități complete de fitness și spa, în parteneriat cu brandul românesc de fitness World Class. În acest caz, tarifele de cazare pornesc de la 1.472 de lei.

Marmorosch Bucharest, amplasat într-o clădire istorică din secolul XIX, fost sediu bancar, atrage atenția printr-un design ce îmbină armonios elemente Art Deco și Art Nouveau. Hotelul evocă atmosfera Belle Époque, iar camerele îmbină confortul modern cu rafinamentul și eleganța epocii trecute, spun cei de la Michelin.

Pentru o experiență în această unitate de cazare, clienții trebuie să achite minim 2.000 de lei.

Corinthia Grand Hotel București

Un simbol al luxului urban, acest hotel combină facilități de top cu servicii personalizate, fiind unul dintre cele mai scumpe și exclusiviste din selecția ghidului Michelin. Prețul pentru o noapte de cazare ajunge la 2.500 de lei.

InterContinental Athenee Palace Bucharest by IHG

Considerat un reper încă din 1914, Athénée Palace a fost mereu în centrul vieții politice și culturale din București. Acum, sub brandul InterContinental, hotelul oferă în continuare camere și suite elegante, cu design clasic, spațioase și cu vedere spre Ateneul Român.

Situat la doar câțiva pași de Calea Victoriei, hotelul este o opțiune pentru mulți turiști străini. Pentru o noapte de cazare, aceștia plătesc în jur de 3.000 de lei.

Compania franceză a inclus în această selecție câteva hoteluri și pensiuni din țară.

Singureni Manor Equestrian Retreat

La doar o oră de București, pe un domeniu de peste 1.500 de acri de pădure, acest hotel combină viața rurală cu ospitalitatea de lux. Singureni Manor este un refugiu ecvestru unde oaspeții pot participa la lecții de dresaj sau pot lua lecții de echitație.

Bethlen Estates Transylvania

Acest proiect este mai mult decât un simplu hotel – reprezintă transformarea unui sat abandonat din Transilvania, cu clădiri vechi de secole, readuse la viață. Hotelul include trei clădiri principale – Depner House, Caretaker’s House și Corner Barn – care combină istoria locală cu un design modern și confortabil.

Pentru o noapte de cazare într-o cameră dublă din această unitate, turiștii plătesc peste 300 de euro.

Atra Doftana

Situată în Teșila, Prahova, această pensiune oferă o oază de liniște cu vedere la lacul Doftana. Designul minimalist și modern se integrează armonios în natură, folosind lemn și piatră. Conform descrierii de pe pagina oficială a companiei franceze, Atra Doftana oferă o experiență intimă și personalizată. Oaspeții se pot bucura de drumeții, ciclism, pescuit și preparate locale pregătite cu ingrediente proaspete. În cazul acestei unități, turiștii plătesc în jur de 600 de lei pentru o noapte de cazare.