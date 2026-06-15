Ioan Ovidiu Sabău este noul antrenor al echipei Farul Constanța, fiind prezentat oficial luni, în cadrul unei conferințe de presă. Tehnicianul a vorbit despre obiectivul principal al mandatului său: reconstrucția echipei și formarea unei identități solide de joc.

Noul antrenor a avut și cuvinte de apreciere la adresa clubului constănțean, pe care îl consideră unul dintre cele mai bine organizate din România.

Tehnicianul a subliniat că își dorește o dezvoltare pe termen mediu și o echipă care să se exprime constant la un nivel ridicat.

„Este o reconstrucție pe care trebuie să o facem împreună și vreau să am satisfacția ca echipa să se exprime foarte bine, că va crește, că va avea identitate, iar jucătorii să se identifice cu această echipă și toți să fim responsabili. Vin la un club impecabil, foarte bine organizat. Foarte puține cluburi din România oferă astfel de condiții. Ca organizare și infrastructură, Farul este între primele 3-4 cluburi”, a declarat Ioan Ovidiu Sabău, potrivit site-ului oficial al clubului.

Președintele clubului, Gheorghe Popescu, a afirmat că aducerea lui Sabău a fost un obiectiv mai vechi al conducerii și că tehnicianul beneficiază de sprijin total pentru îndeplinirea obiectivelor sportive.

„L-am dorit de mult timp pe Sabău, am încercat să îl mai aducem, dar nu s-a putut. Suntem bucuroși că am reușit acum și va avea tot sprijinul nostru pentru ca împreună să ne îndeplinim obiectivul, acela de a ne clasa din nou în play-off”, a declarat Gheorghe Popescu.

Vicepreședintele clubului, Tiberiu Curt, a transmis că numirea lui Sabău este primită cu entuziasm și că există încredere în capacitatea acestuia de a aduce performanță.

„Cunosc spiritul orașului, ce își dorește lumea, și știu că toți sunt entuziasmați de numirea lui ca antrenor. Suntem aici ca să îl sprijinim și îi dorim mult succes. Acest nou început vine pe o bază de valoare, profesionalism, de încredere pe care ne-o dă că putem face lucruri mari”, a spus Curt.

Odată cu prezentarea noului antrenor principal, clubul a anunțat și componența staffului tehnic:

Nicolae Roșca – antrenor secund Marco Pompili – antrenor secund Dumitru Hotoboc – antrenor portari Lucian Turcu – preparator fizic Radu Gheorghe – preparator fizic