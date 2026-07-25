Echipa Farul Constanța a învins Corvinul Hunedoara cu scorul de 2-0 (0-0), sâmbătă după amiază, pe teren propriu, într-un meci din etapa a doua a Superligii de fotbal.

Farul Constanța a deschis scorul foarte târziu, grație loviturii bune a lui Matteo Ahlinvi în minutul 83.

După 14 minute, Alexandru Goncear, un mijlocaș în vârstă de doar 17 ani, a închis tabela la ultima fază a meciului, în minutul 90+7, cu un șut din propria jumătate de teren, pentru 2-0.

Corvinul Hunedoara a rămas în inferioritate numerică în minutul 51, jucătorul Ion Cărăruș fiind eliminat pentru lovirea unui adversar.

Portarul formației hunedorene, Codruț Sandu, unul dintre jucătorii remarcați ai partidei, a apărat un penalty executat de Eduard Radaslavescu în minutul 60, după un fault comis asupra lui Eddy Sylvestre.

Farul Constanța a mai avut câteva ocazii prin Doicaru, în minutele 10 și 70, Radaslavescu (minutul 33), Silvestre (67), Tănase (77), Njike (88).

Corvinul Hunedoara a fost periculoasă prin Pedro Albino, în minutul 71 și Hrezdac, în minutl 90+2.

Denis Alibec, căpitanul Farului, s-a accidentat după mai puțin de un sfert de oră și nu a putut continua partida.

Farul Constanța a obținut primele trei puncte din actuala ediție a Superligii de fotbal, în timp ce Corvinul Hunedoara rămâne cu 3 puncte.

Meciul s-a disputat pe Academia Hagi - Stadion Central din Ovidiu.

FC Farul Constanța - Corvinul Hunedoara 2-0 (0-0), Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu

Au marcat: Matteo Ahlinvi (83), Alexandru Goncear (90+7) Eduard Radaslavescu (Farul) a ratat un penalty în minutul 60

Cartonaș roșu: Ion Cărăruș (Corvinul, 51)

Arbitru: Vlad Mircea Băban (Iași); arbitri asistenți: Florian Alexandu Vișan (Galați), George Bogdan Duță (Bacău); al patrulea oficial: Mihail Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Cătălin Popa (Pitești); arbitru asistent video: Adrian Ghinguleac (București)

Observator: Viorel Ilinca (Pitești) - LPF