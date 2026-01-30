Sport

Denis Alibec s-a despărțit oficial de FCSB și a semnat cu echipa lui Gică Hagi

Comentează știrea
Denis Alibec s-a despărțit oficial de FCSB și a semnat cu echipa lui Gică Hagi
Din cuprinsul articolului

FCSB a anunțat vineri despărțirea de atacantul Denis Alibec, confirmând transferul acestuia la Farul Constanța. Mutarea marchează revenirea jucătorului la formația de la malul mării, clubul care l-a format și alături de care a cunoscut unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale.

Anunțul a fost făcut printr-un comunicat oficial al campioanei României, care a transmis un mesaj de mulțumire atacantului pentru perioada petrecută la club. „Campionii României anunţă transferul lui Denis Alibec la Farul Constanţa. Clubul nostru îi mulţumeşte atacantului în vârstă de 35 de ani pentru contribuţie şi îi urează mult succes!”, a precizat FCSB.

Despărțirea survine într-un context în care FCSB își recalibrează lotul, iar Denis Alibec, ajuns la 35 de ani, își continuă cariera într-un mediu familiar, la un club cu care are o legătură puternică atât profesională, cât și personală.

Farul Constanța confirmă revenirea atacantului format la club

La scurt timp după comunicatul emis de FCSB, Farul Constanța a confirmat oficial transferul prin aplicația proprie, subliniind semnificația revenirii lui Denis Alibec. Clubul a amintit că atacantul se întoarce pentru a patra oară la echipa care l-a format și alături de care a obținut performanțe importante.

Vortexul polar se destabilizează. Meteorologii anunță un nou val de ger și ninsori
Vortexul polar se destabilizează. Meteorologii anunță un nou val de ger și ninsori
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 ianuarie-1 februarie 2026. Efectul Mandela
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 31 ianuarie-1 februarie 2026. Efectul Mandela

„Denis revine la Constanţa pentru a patra oară, la echipa care l-a format şi alături de care a devenit campion naţional în cel mai frumos sezon din istoria clubului, 2022-2023”, a transmis Farul în comunicatul oficial.

Mesajul clubului constănțean subliniază statutul special pe care Alibec îl are în istoria recentă a echipei, fiind unul dintre jucătorii emblematici ai sezonului în care Farul a câștigat titlul de campioană a României.

Denis Alibec, un jucător cu experiență vastă la nivel național

Revenirea lui Denis Alibec la Farul Constanța aduce în lotul echipei un jucător cu o experiență considerabilă, atât la nivel de club, cât și la nivel internațional. Atacantul a adunat 45 de selecții în tricoul echipei naționale a României, fiind considerat, de-a lungul anilor, unul dintre cei mai talentați și imprevizibili atacanți români.

Farul a menționat în comunicatul său că Alibec se va alătura echipei chiar în acest weekend, iar contextul competițional ar putea favoriza o reintegrare rapidă în primul unsprezece. „Experimentatul atacant cu 45 de partide în tricoul echipei naţionale se va alătura echipei în acest weekend şi ar putea debuta rapid ţinând cont de programul foarte dificil al echipei noastre în perioada următoare”, a precizat clubul.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:43 - După acuzațiile privind nunta lui Brooklyn, David Beckham face un gest public față de Marc Anthony
20:36 - Consilier PNL, despre avocata Adriana Georgescu: Era subiect de glumă în partid
20:27 - Piața imobiliară din Republica Moldova înregistrează cea mai mare scădere din ultimii 15 ani, cu tranzacții afectate ...
20:15 - Vortexul polar se destabilizează. Meteorologii anunță un nou val de ger și ninsori
20:08 - „3 zile în septembrie”, noul film al lui Tudor Giurgiu, selectat pentru premiera mondială la IFF Rotterdam
20:00 - Proces verbal, falsificat cu ajutorul inteligenței artificiale. Jandarmeria dezminte un document viral

HAI România!

Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină.
Telespectator mediocru între dezbatere și antichități. Minunata răutate feminină.

Proiecte speciale