Premierul desemnat Eugen Tomac l-a nominalizat pe Nicolae Istudor pentru funcția de ministru al Agriculturii în viitorul Cabinet. Profesor universitar și rector al Academiei de Studii Economice din București, Istudor are experiență atât în administrația publică, cât și în mediul academic, fiind specializat în economia sectorului agroalimentar.

Născut la 24 martie 1968, Nicolae Istudor este cunoscut pentru activitatea desfășurată în cadrul Ministerului Agriculturii și pentru cariera universitară construită la Academia de Studii Economice.

Experiența sa în administrația publică este legată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale (MADR), unde a ocupat mai multe funcții de conducere între 2001 și 2005.

În perioada 2001–2004, a fost director general și consilier al ministrului, fiind implicat în gestionarea problemelor economice din sectorul agricol, în managementul unităților agroalimentare și în activități de evaluare, monitorizare și control.

Ulterior, între 2004 și 2005, a ocupat funcția de secretar de stat, având responsabilități în domeniul politicilor agricole și al dezvoltării rurale.

În aceeași perioadă, Nicolae Istudor a participat la implementarea unor programe europene importante pentru agricultura românească.

Între 2004 și 2005 a fost membru al Comitetului de Monitorizare SAPARD, programul prin care România a beneficiat de fonduri europene pentru dezvoltarea agriculturii și a spațiului rural înainte de aderarea la Uniunea Europeană.

În anul 2010, a făcut parte din Comitetul de selecție a Grupurilor de Acțiune Locală din cadrul Ministerului Agriculturii.

Parcursul academic al lui Nicolae Istudor este strâns legat de Academia de Studii Economice din București.

A obținut titlul de doctor în economie în anul 1999 și a devenit profesor universitar în 2007. De-a lungul carierei a predat discipline precum logistica întreprinderilor agroalimentare, dezvoltare regională și rurală și piețe agroalimentare.

Între 2008 și 2016 a ocupat funcția de prorector al ASE, iar din martie 2016 este rector al instituției.

Activitatea lui Nicolae Istudor a fost recompensată prin mai multe distincții și recunoașteri profesionale.

În 2004 a primit Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, iar în 2010 a fost recompensat cu diplome de recunoaștere acordate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Din 2018 este membru asociat al Academia de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”.

De asemenea, a deținut funcții și în cadrul unor organizații profesionale din domeniul economic și universitar, printre care Asociația Facultăților de Economie din România și Asociația Generală a Economiștilor din România.