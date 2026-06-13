Când ar putea fi majorate pensiile. Anunțul făcut de Eugen Tomac

Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că există posibilitatea ca pensiile să fie indexate începând cu 1 ianuarie 2027, în funcție de situația bugetară și de evaluările care vor fi realizate după instalarea noului Guvern. Acesta a anunțat că, în primele două luni de mandat, Executivul ar urma să stabilească impactul financiar și spațiul bugetar disponibil pentru aplicarea măsurii.

Premierul desemnat a afirmat că obiectivul Executivului este de a identifica resursele necesare pentru creșterea pensiilor și de a oferi predictibilitate persoanelor vârstnice.

„Obiectivul nostru este să respectăm persoanele în vârstă din această ţară, care aşteaptă de foarte mult timp să le fie indexate pensiile, iar din evaluarea pe care o avem în clipa de faţă, bugetul de stat, aşa cum este el gândit astăzi şi evident că urmează să mai facem o evaluare, să discutăm cu cei de la Comisia Europeană, dar optimismul nostru ne încurajează să privim spre o asemenea măsură că ar fi posibil, începând de la 1 ianuarie 2027, să putem indexa pensiile. Deci, în primele două luni de mandat voi putea veni cu o cifră concretă bazată pe spaţiul bugetar disponibil”, a declarat Eugen Tomac la Antena3.

Potrivit premierului desemnat, o analiză detaliată a finanțelor publice va fi realizată în primele săptămâni de mandat, înainte de luarea unei decizii finale privind indexarea pensiilor.

Tomac a explicat că Executivul trebuie să stabilească exact ce resurse sunt disponibile și cum pot fi încadrate noile cheltuieli în obiectivele bugetare asumate.

În acest context, el a precizat că Guvernul intenționează să prezinte rapid o evaluare completă a situației bugetare.

Premierul desemnat a fost întrebat și dacă măsura trebuie negociată cu Comisia Europeană.

”Nu este o obligaţie să facem acest pas în relaţia cu Comisia Europeană. Dar, evident că, ţinând cont de ţintele de deficit bugetar pe care ni le-am asumat, este esenţial să fim predictibili, pentru că măsurile pe care le vom propune nu vrem să surprindă pe nimeni. Obligaţia noastră este ca în termen de una, două luni maxim, să avem o evaluare corectă a bugetului”, a afirmat Eugen Tomac.

Acesta a explicat că respectarea angajamentelor privind deficitul bugetar rămâne o prioritate, iar orice măsură nouă va fi analizată în funcție de impactul asupra finanțelor publice.

Premierul desemnat a mai arătat că eventualele majorări vor respecta mecanismul prevăzut de legislația în vigoare.

Potrivit acestuia, indexarea pensiilor va fi corelată cu rata inflației, așa cum stabilește legea.

Decizia finală privind aplicarea măsurii și nivelul exact al indexării urmează să fie luată după evaluarea bugetară pe care noul Executiv intenționează să o realizeze în primele luni de mandat.