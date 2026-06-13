Guvernul Tomac depinde de partidele mici. Cum arată calculele din Parlament

Premierul desemnat Eugen Tomac continuă demersurile pentru obținerea votului de încredere al Parlamentului, după ce PNL și USR au anunțat că nu vor susține cabinetul propus. În actuala configurație politică, șansele de a strânge cele 233 de voturi necesare depind de negocierile cu partidele mai mici, minoritățile naționale și parlamentarii neafiliați.

Situația politică s-a complicat după ce liberalii și reprezentanții USR au transmis că nu vor acorda votul de învestitură Executivului propus de Eugen Tomac. Decizia a venit după apariția în spațiul public a unor nume din viitorul cabinet, considerate de cele două formațiuni apropiate de PSD.

În analiza multor observatori politici, PNL și USR reprezentau principalele forțe proeuropene pe care s-ar fi putut baza premierul desemnat pentru formarea unei majorități stabile. Cu toate acestea, Eugen Tomac a transmis partidelor lista miniștrilor și a continuat negocierile pentru obținerea sprijinului necesar în Parlament.

În actualul context, PSD este singurul partid mare care ar putea susține învestirea noului Guvern. La consultările purtate cu premierul desemnat, liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul este dispus să analizeze programul de guvernare și echipa propusă înainte de a lua o decizie finală.

În același timp, acesta a transmis că PSD nu va accepta măsuri de austeritate și că poziția formațiunii va depinde de conținutul programului guvernamental. Cu 128 de parlamentari, PSD reprezintă cel mai important bazin de voturi pe care se poate baza Eugen Tomac în actualele negocieri.

Pentru a obține învestitura, Guvernul are nevoie de minimum 233 de voturi. PSD deține 128 de mandate, dintre care 92 în Camera Deputaților și 36 în Senat. Chiar și cu sprijinul integral al social-democraților, cabinetului îi mai lipsesc peste o sută de voturi pentru a trece de Parlament.

PNL dispune de 76 de mandate, USR de 59, iar AUR de 90. Toate cele trei formațiuni au transmis că nu vor vota Executivul propus de Eugen Tomac.

În aceste condiții, atenția se mută asupra grupurilor parlamentare mai mici.

Restul de 112 mandate sunt împărțite între UDMR, grupul minorităților naționale, SOS România, Uniți pentru România, PACE și parlamentarii independenți sau neafiliați. Teoretic, dacă PSD ar obține sprijinul tuturor acestor grupuri, numărul voturilor ar ajunge la aproximativ 240, suficient pentru învestirea Guvernului.

În practică însă, situația este mai complicată. UDMR nu a oferit până acum garanții privind susținerea cabinetului, iar liderul formațiunii, Kelemen Hunor, a declarat că discuțiile continuă și că un eventual vot nu poate fi considerat automat.

Dincolo de calculele matematice, există și dificultăți politice legate de structura unei eventuale majorități. O parte dintre formațiunile mici care ar putea contribui la atingerea pragului de 233 de voturi au poziții considerate eurosceptice sau antieuropene, ceea ce ar intra în contradicție cu direcția prooccidentală invocată la desemnarea lui Eugen Tomac.

În plus, nici aceste grupuri nu reprezintă un bloc unitar. Ninel Peia a declarat pentru News.ro că partidul PACE nu va vota Guvernul Tomac. Într-un asemenea scenariu, pierderea acestor voturi ar reduce și mai mult șansele cabinetului de a obține majoritatea necesară.

În ciuda dificultăților, premierul desemnat nu a renunțat la tentativa de a forma Guvernul.

Vineri seară, acesta a transmis partidelor lista cu propunerile pentru portofoliile ministeriale și a prezentat public principalele direcții ale programului său politic.

În momentul de față, succesul sau eșecul votului de învestitură depinde de rezultatul negocierilor purtate cu grupurile parlamentare care nu și-au anunțat încă poziția finală.