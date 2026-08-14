Un caz grav de hărțuire, amenințare și șantaj emoțional a ajuns recent pe masa judecătorilor din București. Protagonistul este un om care ar trebui să respecte legea, mai ales că este prim-vicepreședinte la Sindicatul National al Polițistilor “Fortus Lex”.

Constantin Teodorescu este polițist local din cadrul Poliției Locale Sector 6, fiind acuzat că și-a terorizat fosta parteneră, o asistentă medicală, luni la rând. În urma unui dosar detaliat și a probelor covârșitoare, instanța a luat decizia de a emite un ordin de protecție dur, incluzând montarea unei brățări electronice de supraveghere.

Conform plângeri din instanță depusă de avocatul victimei, calvarul a început în luna octombrie 2025, când reclamanta N. Z., 55 de ani, asistentă medicală, a decis să încheie o relație de aproximativ 5 ani pe care o avea cu Constantin Teodorescu , 58 de ani, polițist local, lider al sindicatului polițiștilor.

Refuzând să accepte despărțirea, bărbatul a început o campanie sistematică de hărțuire.

Au început urmăriri zilnice. Potrivit probelor a urmărit constant victima la locul de muncă și în apropierea locuinței, provocând panică nu doar acesteia, ci și colegelor ei de muncă. Polițistul local a amenințat-o că, dacă nu reiau relația, va trimite soțului și copiilor acesteia un videoclip intim.

Într-o mișcare greu de înțeles, Constantin Teodorescu s-a folosit de soția sa, la rândul ei polițist local, care l-a contactat telefonic pe soțul victimei pentru a-i dezvălui detalii despre relație.

Ce a aflat instanța: “Pârâtul nu a acceptat separarea. În perioada octombrie 2025 – aprilie 2026 a căutat-o insistent pe reclamantă la locul de muncă și în apropierea domiciliului — inițial cu rugămintea de a relua relația, ulterior cu amenințarea că, în caz de refuz, va dezvălui relația soțului și copiilor acesteia. I-a transmis zeci de mesaje (WhatsApp/SMS), iar după blocarea numărului a continuat de pe alte numere de telefon, inclusiv de pe numerele unor colegi polițiști — conduită care demonstrează premeditarea și eludarea sistematică a refuzului explicit al victimei.

Amenințarea cu deconspirarea nu a rămas la stadiul de simple vorbe: soția pârâtului — polițist local în cadrul aceleiași instituții — l-a contactat telefonic pe soțul reclamantei și i-a comunicat detalii despre relația trecută dintre părți, împrejurare dovedită prin captura de ecran din aceeași dată. Pârâtul a lovit exact acolo unde amenințase — în familia victimei —, folosindu-se de un terț pentru a-și duce amenințările la îndeplinire.”

Printre mesajele de intimidare reținute la dosar se numără și amenințări grave la adresa vieții victimei: „Dacă crăp cum spune ea, o iau după mine”.

După multiple incidente și o tentativă de agresiune fizică la începutul lunii august 2026, victima a depus o plângere penală, obținând inițial un ordin de protecție provizoriu din partea Poliției.

În urma judecării cererii în dosar, magistrații au decis să ia măsuri stricte pentru a proteja viața și integritatea reclamantei. Conform soluției pe scurt publicate de instanță, s-au hotărât măsuri esențiale pentru protejarea victimei.

Instanța a admis în parte cererea formulată de reclamanta N. Z. împotriva pârâtului Teodorescu Constantin Geo. A fost dispusă emiterea unui ordin de protecție pe o durată maximă de 12 luni de la pronunțarea sentinței.

Pârâtul este obligat să păstreze o distanță minimă de 200 de metri față de victimă, excepție făcând doar situațiile în care prezența ambelor părți este cerută de autorități. Aceeași distanță minimă de 200 de metri trebuie menținută atât față de domiciliul reclamantei, cât și față de locul acesteia de muncă.

Judecătorii i-au interzis agresorului orice fel de contact cu victima (telefonic, corespondență sau orice alt mod). Pentru a asigura respectarea acestor limite, pârâtul a fost obligat să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere (brățară electronică) pe întreaga durată a ordinului.

Mai mult, instanța a dispus obligarea pârâtului la consiliere psihologică, urmând ca acesta să efectueze minimum o ședință pe lună.

Această decizie subliniază gravitatea faptelor și marchează un exemplu important al modului în care legislația privind violența domestică (Legea nr. 217/2003) se aplică ferm și în cazurile în care agresorii fac parte din instituțiile statului care ar trebui, în mod normal, să asigure liniștea și ordinea publică. Încălcarea oricărei măsuri dispuse de judecători se pedepsește penal.