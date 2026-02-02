Social

Cât câștigă o asistentă medicală în 2026. Diferențe mari între stat și privat

Cât câștigă o asistentă medicală în 2026. Diferențe mari între stat și privat
Veniturile asistentelor medicale din România variază semnificativ în funcție de sectorul în care își desfășoară activitatea și de responsabilitățile impuse de angajator. În 2026, salariile în sistemul public și în cel privat prezintă diferențe notabile, iar anumite categorii de personal medical pot ajunge la câștiguri considerabile, în timp ce altele rămân la niveluri mai modeste. De exemplu, salariul unei asistente de la Spitalul Sfântul Pantelimon din Iași poate ajunge la 7.000 de lei. În paralel, o angajată pe același post în sectorul privat câștigă mai puțin.

Cât câștigă o asistentă în 2026. Salarii mai mici în laboratoarele de analize

O asistentă medicală angajată într-un spital de stat poate depăși, în funcție de vechime, funcție și sporuri, la un salariu de aproximativ 6.800 de lei. Pe lângă acest câștig, această categorie se angajați la stat se bucură și de bonuri de masă.

La privat, salariile sunt mult mai mici. Conform anunțurilor publicate pe platformele de recrutare precum eJobs sau Bestjobs, un asistent medical câștigă, în medie, între 3.500 și 4.000 de lei dacă lucrează într/un laborator de recoltare analize.

Analize laborator. Sursa foto: Pixabay

Situația în orașele mici

În orașele mai mici, salariul pentru aceeași poziție pornește de la 2.800 de lei. În clinicile dentare, un asistent medical câștigă, de obicei, între 3.500 și 4.500 de lei pe lună.

Salariul poate crește treptat dacă are mai multă experiență sau responsabilități suplimentare.

Cât câștigă o asistentă medicală angajată într-un spital privat

Astfel, o asistentă medicală angajată într-un spital privat poate câștiga între 4.000 și 5.700 de lei. Unele clinici private oferă și bonusuri sau sporuri pentru ture suplimentare, ceea ce poate crește venitul lunar.

În ciuda faptului că salariile din sistemul medical au crescut în ultimii ani, multe spitale din țară se confruntă în continuare cu o lipsă semnificativă de personal. Această problemă afectează atât calitatea serviciilor medicale, cât și timpul de așteptare pentru pacienți. Spitalele se confruntă cu deficit de medici, asistente și personal auxiliar, ceea ce duce la suprasolicitarea angajaților existenți și la presiune constantă asupra sistemului de sănătate. De asemenea, mulți salariați din domeniu aleg să profeseze în străinătate pentru a ajunge la un câștig lunar mai mare.

13:59 - Cât câștigă o asistentă medicală în 2026. Diferențe mari între stat și privat
