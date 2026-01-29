Social

Salariile medicilor. Formula susținută de Rogobete, care va provoca nemulțumiri

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat joi că nu susține reducerea cu 10% a salariilor personalului medical. În schimb, a afirmat că susține plata pe performanță. „Am spus și mențin ferm: nu susțin reducerea salariilor personalului medical cu 10%, dar susținem clar plata pe performanță, corelată cu munca reală, rezultatele și responsabilitatea profesională”, a scris ministrul, într-o postare pe Facebook.

Rogobete, discuții cu sindicatele

Ministrul Sănătății s-a întâlnit joi cu reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” și ai Federației SANITAS, alături de cei ai Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) și ai Colegiului Medicilor din România (CMR). Discuțiile au vizat organizarea muncii în spitale, plata gărzilor și normarea personalului medical.

Necesitatea unui nou normativ de personal în sistemul sanitar

Unul dintre principalele puncte discutate a fost necesitatea elaborării unui nou normativ de personal.

„Resursa umană nu mai poate fi dimensionată exclusiv în funcţie de numărul de paturi. Este nevoie de o abordare modernă, care să includă volumul de activitate, complexitatea cazurilor şi tipul serviciilor medicale furnizate, astfel încât structura de personal să fie corelată corect cu realitatea din fiecare spital”, a explicat ministrul.

Reorganizarea sistemului de gărzi

Un alt subiect important abordat în discuții a fost sistemul de gărzi. Rogobete a anunțat că se lucrează la o reașezare a acestuia în trei forme distincte: gardă la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență. Potrivit ministrului, mecanismele de plată vor fi diferențiate, în funcție de nivelul de responsabilitate și de activitatea efectiv prestată.

„Scopul este clar: regulile trebuie să reflecte realitatea din teren şi să elimine situaţiile în care munca şi răspunderea sunt tratate uniform, indiferent de complexitate şi efort”, a spus ministrul.

