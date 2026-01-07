Conflict public. Rogobete: Stai 3 ore în spital, restul la privat. Medici: Facem 30 de ore de gardă

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, despre medicii care încalcă programul de lucru din spitalele publice, având colaborări și cu centrele medicale private, că nu este corect să invoce salariile din sistemul public, în condițiile în care lucrează mai mult la privat. „Nu poți să spui că ești plătit prost de către statul român, când tu la spitalul public stai trei ore pe zi și restul de 10 ore le stai în cabinetul privat”, a spus acesta, la un post TV.

Totuși, mai mulți medici din țară nu sunt de acord cu afirmațiile ministrului. „Din câte știu, există de fapt două contracte pe medic, unul normal pe fișa postului și unul separat pentru gărzi, cu ore suplimentare, care, paradoxal, caz unic în lumea civilizată, ora suplimentară este plătită cam la 60% din ora contractului normal de muncă/salariul tarifar”, a scris Paul Ichim, medic la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei din Galați, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a vorbit și despre controale și modificări legislative menite să reducă aceste practici: „Nu generalizăm, nu toți au această gândire. Dar acest fenomen există și eu vreau să îl tratăm în primul rând cu echilibru”.

Rogobete a declarat, despre epuizare, că „de multe ori este reală și e justificată”, dar că, în acest domeniu, apare „o oarecare emoție în spațiul public”. „Nu poţi vii să spui că ai lombosciatică la spitalul public și nu poți să faci gărzi, dar poți să stai în picioare 12 ore în clinica ta privată”, a mai spus acesta.

El a adăugat: „Există cazuri de epuizare, există cazuri de burnout, dar există și multă ipocrizie în anumite locuri și ea trebuie identificată și tratată cu echilibru. Şi aici mă refer strict la Constanța. Așteptăm raportul corpului de control de la Constanța şi promit că voi face public, cu numărul de ore lucrate în spitalul public versus numărul de ore lucrate în clinica privată de către acei medici care au scutire medical. Oopinia publică trebuie să înțeleagă puțin și realitatea”.

Întrebat cum poate fi rezolvată situația medicilor care sunt cadre didactice și care nu fac gărzi, nu vor să lucreze nici în ambulatoriu și nici să respecte programul din spitalele publice, Rogobete a spus că a „oftat autentic”.

„A fost chiar un oftat autentic nu vreau să fiu înţeles greşit nu vreau nici măcar să generalizez. Am un respect deosebit pentru colegii mei, indiferent că sunt medici, că sunt medici stomatologi, că sunt infirmieri, asistenţi, biologi, biochimici, farmacici, nu contează. Am un respect deosebit pentru oamenii care îşi fac treaba şi sunt contra celor care pleacă la ora 10 din spitalul public la cabinetul privat, celor care îşi mută pacienţii din spitalul public la cabinetul lor propriu privat, celor care au impresia că trebuie să-i plătim doar pentru că există”, a explicat acesta.

Astfel, în acest context, ministrul a menționat că vrea introducă plata pentru performanţă. „Am spus asta de foarte multe ori şi acesta este motivul pentru care îmi doresc să introducem plata pe performanţă. Nu este normal ca la spitalul public să ai lomboşciatică şi să nu poţi să faci gărzi, dar să poţi să pleci la ora 12 la clinica ta privată sau la cabinetul privat şi să stai acolo 12 ore şi să nu mai ai nicio problemă”, a mai spus acesta.

„Ca să înțeleagă lumea care nu cunoaște specificul activității medicale, secvența de muncă este următoarea. Vii la program dimineața, îl efectuezi, apoi rămâi în gardă și a doua zi, când ieși din gardă, rămâi la programul normal al zilei, adică lejer vreo 31–32 de ore de muncă, ca în vreme de război”, a afirmat acesta.

El a adăugat: „În contractul normal de muncă spune de o gardă obligatorie și atât, ceea ce înseamnă că restul sunt benevole, închei dacă vrei sau nu contractul de gărzi. Este și aici un paradox, activitatea medicală trebuie să aibă continuitate și are nevoie de observația medicilor, nu numai a turelor de asistente medicale. Până acum generațiile alea expirate și trimise la plimbare repede, nu comentau (...). Ceva s-a întâmplat, social s-au schimbat multe, așa că generațiile actuale, pe bună dreptate, au devenit reticente la efectuarea gărzilor”.

Toni Popescu, chirurg la Spitalul „Sfântul Pantelimon” din București și șeful diviziei de medici al Federației Sanitas, a afirmat, la Europa FM, că medicii fac gărzi de aproximativ 30 de ore. „Toată lumea se ferește să spună. Toată lumea spune 24 de ore, 18 de ore. Nu. Sunt 30 de ore. 30 de ore în care medicul nu pleacă din spital. Ceea ce este inuman. Medicul nu este un roboțel pe plantație. Pe orele de gardă nici măcar nu primește vechimea”, a spus acesta.

Despre introducerea unui tarif fix pentru plata gărzilor, acesta a afirmat că, în opinia sa, consideră că „propunerea nu va fi aceasta”. „Noi luptăm ca garda să fie plătită conform legii actuale. Orele de gardă trebuie calculate la salariul în plată”, a mai spus acesta.