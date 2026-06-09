Social

Inundațiile au provocat distrugeri la Spitalul Județean Focșani. Autoritățile cer sprijin financiar de urgență

Comentează știrea
Inundațiile au provocat distrugeri la Spitalul Județean Focșani. Autoritățile cer sprijin financiar de urgențăInundație Spital Vrancea. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” din Focșani a suferit pagube importante în urma ploilor și viiturilor de la sfârșitul săptămânii trecute. Au fost afectate mai multe spații esențiale ale unității medicale, inclusiv blocul operator, Unitatea de Primiri Urgențe, arhiva și zonele tehnice, iar Prefectura Vrancea a solicitat Ministerului Sănătății fonduri pentru remedierea situației.

Stiri calde

23:57 - Tradiția samurailor, veche de 1.000 de ani, schimbată din cauza căldurii. Ce este Soma Nomaoi

23:47 - Kelemen Hunor, rezervat față de Guvernul propus de Eugen Tomac: „Nu avem argumente să-l susținem”

23:38 - Campionatul Mondial 2026. Decizie de ultimă oră în tabăra Iranului: Când ajung fotbaliștii în SUA pentru meciul de debut

23:25 - Studiul care a identificat o problemă majoră în București. Ce îi nemulțumește cel mai mult pe locuitori

23:20 - De ce nu-şi cere măcar scuze Ucraina de la noi

23:16 - Inundațiile au provocat distrugeri la Spitalul Județean Focșani. Autoritățile cer sprijin financiar de urgență

HAI România!

De ce nu-şi cere măcar scuze Ucraina de la noi

De ce nu-şi cere măcar scuze Ucraina de la noi

România, țara nimănui!

România, țara nimănui!

Sunt acri strugurii, Ilie?

Sunt acri strugurii, Ilie?

Proiecte speciale