Prefectura Vrancea a anunțat că a primit raportul privind efectele produse de viituri asupra celei mai importante unități medicale din județ.

„Am primit de la conducerea spitalului raportul cu pagubele provocate de viituri. (...) Vorbim despre unitatea medicală care deserveşte întreg judeţul, iar dimensiunea avariilor este una serioasă", a anunţat Prefectura Vrancea.

Conform documentului transmis de conducerea spitalului, infiltrațiile și acumulările de apă au afectat aproximativ 1.400 de metri pătrați de pereți la nivelul subsolului. Printre zonele afectate se numără blocul alimentar și spălătoria, acoperișul blocului operator, săli din blocul operator, dar și suprafețe importante de pardoseală unde linoleumul și tarkettul au fost deteriorate.

Raportul indică probleme și în mai multe magazii și spații de depozitare. Magaziile de materiale sanitare și gospodărești au fost afectate în totalitate, iar infiltrațiile au produs avarii atât la pereți, cât și la tavane. Spațiul de arhivă a fost inundat atât din exterior, cât și prin acoperiș. De asemenea, au fost afectate arhivele aflate la subsolul Unității de Primiri Urgențe și documente medicale depozitate în aceste zone.

Blocul operator a înregistrat infiltrații prin tavan, apa ajungând pe pereți și în apropierea panourilor electrice. Probleme similare au fost raportate și în vestiare, garderobă, spălătorie și blocul alimentar, unde s-au produs infiltrații și acumulări de apă.

Pe lângă deteriorările infrastructurii, apa și umezeala au afectat și stocuri de medicamente și consumabile medicale.

Autoritățile județene au transmis Ministerului Sănătății raportul complet privind pagubele și au solicitat alocarea unor fonduri de urgență pentru refacerea spațiilor afectate și reluarea activității în condiții normale.

Inundațiile care au afectat spitalul au fost provocate de precipitațiile abundente înregistrate în ultimele zile. Administrația Națională „Apele Române” a anunțat că în mai multe stații de monitorizare cantitățile de apă au depășit 50 de litri pe metrul pătrat.

Ulterior, instituția a anunțat că în județele Vrancea și Prahova au fost consemnate cantități excepționale de precipitații, de peste 100 l/mp în zona Bogza și de peste 200 l/mp în sectorul Măneciu-Paltinu.