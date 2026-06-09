Administrația Națională de Meteorologie și Institutul Național de Hidrologie au emis marți mai multe avertizări nowcasting Cod portocaliu și Cod galben pentru localități din mai multe județe ale țării. Sunt prognozate ploi torențiale, vijelii și grindină, iar pe unele râuri există risc de viituri și depășiri ale cotelor de inundație.

Meteorologii au emis un Cod portocaliu valabil până la ora 17:30 în mai multe localități din județul Constanța, printre care Cobadin, Topraisar, Peștera, Chirnogeni, Independența, Ciocârlia, Amzacea, Deleni, Mereni, Comana și Bărăganu.

În aceste zone sunt așteptate averse torențiale de 25-40 l/mp, descărcări electrice frecvente, grindină cu dimensiuni de 1-3 centimetri și intensificări ale vântului care pot ajunge la 70 km/h.

O altă avertizare Cod portocaliu este valabilă în județul Argeș, pentru localitățile Mioveni, Mihăești, Stâlpeni, Bălilești, Țițești, Vulturești, Davidești și Beleți-Negrești. Meteorologii anunță cantități de apă de 20-30 l/mp, descărcări electrice și grindină cu diametrul de până la 4 centimetri.

Tot sub Cod portocaliu se află localitatea Cislău din județul Buzău și mai multe localități din județul Prahova, inclusiv Urlați, Valea Călugărească, Bucov, Ceptura, Apostolache, Chiojdeanca și Jugureni, unde sunt prognozate ploi torențiale și căderi de grindină de 2-4 centimetri.

Mai multe localități din județele Ilfov, Giurgiu și Dâmbovița au intrat sub avertizare Cod galben de vreme severă.

În Ilfov sunt vizate localitățile Buftea, Periș, Gruiu, Domnești, Moara Vlăsiei, Clinceni, Ciorogârla, Cornetu, Nuci, Corbeanca, Grădiștea, Petrăchioaia și Dascălu. Alte avertizări vizează Balotești, Snagov, Ciolpani, Ștefăneștii de Jos și Tunari.

Meteorologii prognozează averse torențiale de până la 25 l/mp, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni. Avertizări similare au fost emise și pentru localități din județele Vâlcea și Gorj.

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a anunțat mai multe avertizări Cod portocaliu de inundații pentru râuri din județele Prahova, Dâmbovița și Buzău. Până la ora 24:00 este în vigoare o avertizare pe râul Ialomița și afluenții acestuia, pe sectorul cuprins între stațiile hidrometrice Moroeni și Băleni.

Hidrologii avertizează că sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor.

O altă avertizare este valabilă pe râul Teleajen, în aval de stația hidrometrică Vălenii de Munte, unde există risc ridicat de viituri rapide, în special în bazinul hidrografic Vărbilău. Tot sub Cod portocaliu se află și râul Slănic, în aval de stația hidrometrică Lopătari, din județul Buzău.

Hidrologii au emis o avertizare Cod portocaliu și pentru râuri din județele Tulcea și Constanța. Sunt vizate bazinele hidrografice Casimcea și Topolog, precum și râurile mici din județul Tulcea. Specialiștii atrag atenția că există posibilitatea producerii unor viituri rapide și a unor inundații locale.

Potrivit INHGA, cele mai ridicate riscuri sunt pe unele râuri mici din bazinul superior al râului Casimcea și din bazinul hidrografic Hamangia, unde fenomenele se pot manifesta cu intensitate mai mare.

Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să urmărească informațiile oficiale și să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă pe durata manifestării fenomenelor meteorologice și hidrologice severe