Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 9 iunie, o avertizare nowcasting Cod Roșu de vreme severă imediată pentru mai multe localități din județul Tulcea, valabilă între orele 13:10 și 14:30.

Meteorologii anunță averse torențiale, grindină de mari dimensiuni și vijelii care pot atinge viteze de până la 80 km/h.

Avertizarea vizează localitățile Baia, Topolog, Casimcea, Slava Cercheză, Nalbant, Mihai Bravu, Izvoarele, Stejaru, Ciucurova, Beidaud și Horia.

Potrivit ANM, fenomenele prognozate pot produce efecte semnificative într-un interval scurt de timp, motiv pentru care populația este sfătuită să urmărească actualizările autorităților.

Meteorologii estimează că în zonele aflate sub avertizare Cod Roșu se vor acumula cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat. De asemenea, sunt așteptate frecvente descărcări electrice și intensificări puternice ale vântului.

Unul dintre cele mai importante riscuri îl reprezintă grindina mare, cu diametrul de peste 4 centimetri, capabilă să producă pagube culturilor agricole, autoturismelor și acoperișurilor.

Înaintea emiterii avertizării Cod Roșu, ANM a transmis un Cod Portocaliu valabil între orele 12:15 și 13:30 pentru mai multe localități din același județ.

Avertizarea a vizat municipiul Babadag și comunele Sarichioi, Jurilovca, Baia, Topolog, Slava Cercheză, Mihai Bravu, Ceamurlia de Jos, Stejaru și Ciucurova.

În aceste zone au fost prognozate averse torențiale care puteau acumula între 25 și 40 de litri pe metru pătrat, grindină de dimensiuni medii, cu diametrul între 1 și 3 centimetri, precum și rafale de vânt de 55-70 km/h.

Avertizările nowcasting sunt emise de ANM pentru fenomene meteorologice periculoase care se manifestă sau urmează să se producă într-un interval foarte scurt, de regulă în următoarele ore.

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în timpul furtunilor puternice, adăpostirea autovehiculelor în locuri protejate și evitarea staționării în apropierea copacilor, stâlpilor sau a altor obiecte care pot fi doborâte de vânt.