Prognoza meteo pentru 9 iunie indică vreme instabilă în mai multe zone din România, cu averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Potrivit Agenției Naționale de Meteorologie, fenomenele vor afecta în special sud-estul țării și zonele montane, în timp ce în vest și sud-vest temperaturile vor ajunge la valori de până la 32 de grade.

Potrivit prognozei meteo pentru 9 iunie, vremea va fi în general instabilă în zonele montane și în sud-estul țării. În a doua parte a zilei și spre seară, în Dobrogea și în nordul Munteniei sunt așteptate înnorări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice.

Vântul va avea intensificări temporare, iar pe alocuri pot apărea vijelii cu rafale de 50-70 km/h și căderi de grindină de mici dimensiuni. Cantitățile de apă vor ajunge local la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea pe arii restrânse în Muntenia, în Carpații Meridionali, în sudul Carpaților Orientali și, izolat, în Oltenia.

Valorile termice vor caracteriza o vreme călduroasă în vestul și sud-vestul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22-23 de grade pe litoral și 31-32 de grade în Banat, Crișana și Oltenia. Minimele se vor încadra între 7-8 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade în Dealurile de Vest.

Prognoza meteo pentru Capitală indică un regim termic apropiat de cel al zilelor precedente. Cerul va fi variabil, însă temporar vor apărea înnorări, mai ales după-amiaza și seara, când sunt posibile averse și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va ajunge la 29-30 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 15 și 18 grade.

La malul mării, vremea va fi apropiată de normalul perioadei din punct de vedere termic, însă va prezenta manifestări de instabilitate atmosferică. După-amiaza și seara, cerul va deveni temporar noros, iar local sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Izolat pot apărea vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină de mici dimensiuni. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 30-40 l/mp.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade, iar cele minime între 17 și 18 grade. Temperatura apei mării va avea valori între 19 și 22 de grade.

Prognoza meteo pentru zonele montane indică o zi cu fenomene specifice instabilității atmosferice. În Carpații de Curbură și în Carpații Meridionali, mai ales după-amiaza și seara, sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Pe arii restrânse se pot produce vijelii și căderi de grindină, iar cantitățile de apă pot depăși 30-40 l/mp. În celelalte masive montane, fenomenele vor fi mai puțin extinse.

Temperaturile se vor menține peste valorile climatologice specifice acestei perioade a anului.