Debitul Dunării rămâne extrem de scăzut, dar va crește ușor

Debitul Dunării la intrarea în România se menține la un nivel mult inferior valorii obișnuite pentru această perioadă a anului. Datele publicate joi dimineață de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor arată că, în ultimele 25 de ore, debitul fluviului la secțiunea Baziaș nu a înregistrat variații și a rămas la 1.350 m3/s.

Valoarea este cu mult sub media multianuală pentru luna august, care este de 3.900m3/s. Hidrologii estimează însă o ușoară revenire în următoarele ore, fără ca aceasta să însemne o schimbare semnificativă a situației.

Potrivit raportului hidrologic pentru intervalul 12 – 13.08.2026, ora 07.00, debitul măsurat la intrarea în țară, în zona Baziaș, a fost staționar, la 1.350 m3/s.

În aval de Porțile de Fier, situația a fost diferită, debitele înregistrând o scădere ușoară.

Pentru următoarele 24 de ore, specialiștii estimează o creștere modestă. Până vineri, la ora 07.00, debitul Dunării la Baziaș ar urma să ajungă la 1.400 m3/s.

Evoluția nu va fi însă uniformă pe întreg sectorul românesc al fluviului. INHGA estimează că, în aval de Porțile de Fier, debitele vor rămâne relativ stabile pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele, în timp ce pe tronsonul Zimnicea – Tulcea este prognozată o nouă scădere ușoară.

Nivelul extrem de redus al Dunării are deja consecințe importante asupra sectorului energetic. Joi dimineață au fost declanșate procedurile pentru oprirea Centralei nucleare de la Cernavodă, în contextul în care debitul scăzut al fluviului afectează condițiile necesare funcționării instalațiilor.

Centrala a furnizat în ultimele zile aproximativ 680 de megawați în Sistemul Energetic Național. Potrivit informațiilor prezentate, oprirea completă este programată să se producă începând de la orele prânzului.

Astfel, deși prognoza hidrologică indică o creștere de la 1.350 m3/s la 1.400 m3/s la Baziaș, nivelurile Dunării rămân profund afectate de deficitul de apă, iar efectele asupra producției de energie continuă să fie resimțite.