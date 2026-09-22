Prima ninsoare din acest sezon. Unde s-a depus deja zăpada în România

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat marți, 22 septembrie, că în cursul nopții s-a înregistrat prima ninsoare din acest sezon pe Transfăgărășan. Traficul nu este afectat și nu a fost nevoie de intervenția utilajelor de deszăpezire, însă în următoarele nopți temperaturile vor coborî sub zero grade.

Iarna și-a făcut astfel prima apariție la altitudine pe Transfăgărășan, după răcirea accentuată a vremii din ultimele zile.

Ninsoarea s-a produs în noaptea de luni spre marți, 21-22 septembrie, fără să provoace probleme pentru circulația rutieră.

„Azi noapte (21-22.09.2026) am avut parte de prima ninsoare din acest sezon pe Transfăgărăşan! Deocamdată nu a fost necesară intervenţia utilajelor de deszăpezire şi traficul nu este afectat", anunţă, marţi dimineaţă, DRDP Braşov.

Chiar dacă prima ninsoare nu a impus intervenția utilajelor, drumarii avertizează că vremea va continua să se răcească în zona montană.

În următoarele nopți sunt așteptate temperaturi negative, motiv pentru care șoferilor li se recomandă să verifice situația de pe traseu înainte să pornească spre Transfăgărășan.

„Îi rugăm pe şoferii care vor să parcurgă Transfăgărăşanul să se informeze asupra condiţiilor de trafic înainte de a pleca la drum", a mai precizat sursa citată.

Meteorologii anunțaseră încă de luni o scădere puternică a temperaturilor, cu valori care pot ajunge chiar și cu 12 grade mai mici față de perioada precedentă. Vântul urmează să se intensifice în cea mai mare parte a țării, potrivit estimărilor ANM.

La munte, în zonele situate la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile se pot transforma în lapoviță și ninsoare. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 11 grade. Cele mai scăzute valori sunt așteptate în depresiuni, unde vor exista și condiții pentru apariția brumei.

Prima ninsoare de pe Transfăgărășan nu afectează deocamdată circulația, iar utilajele de deszăpezire nu au fost nevoite să intervină