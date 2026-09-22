Curtea Militară de Apel București este așteptată să judece marți, 22 septembrie, apelul formulat împotriva deciziei Tribunalului Militar București prin care foștii șefi ai Jandarmeriei Române au fost achitați în dosarul privind intervenția jandarmilor laprotestul din 10 august 2018, din Piața Victoriei. Termenul a fost devansat de instanță, în condițiile în care faptele din dosar urmează să se prescrie în octombrie 2026.

Inițial, apelul fusese programat pentru 30 septembrie. Curtea Militară de Apel a stabilit însă un termen mai devreme, pentru 15 septembrie, când judecarea cauzei a fost amânată pentru 22 septembrie.

Dosarul îi vizează, între alții, pe Laurențiu Cazan, fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei, Gheorghe Sebastian Cucoș, fost inspector general al Jandarmeriei Române, și Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al șefului Jandarmeriei Române. Cei trei au fost trimiși în judecată pentru abuz în serviciu în legătură cu modul în care a fost coordonată intervenția din Piața Victoriei.

La 15 iunie, Tribunalul Militar București i-a achitat pe Cazan, Sindile și Cucoș pentru acuzațiile de abuz în serviciu, motivând că faptele „nu sunt prevăzute de legea penală”. Laurențiu Cazan a fost achitat și pentru fals intelectual.

În aceeași cauză, Laurențiu Cristian Ciobanu a fost achitat pentru complicitate la purtare abuzivă, inclusiv în cazul în care persoană vătămată era Valeriu Ionuț Rădulescu. Pentru unii dintre ceilalți inculpați acuzați de purtare abuzivă, instanța a dispus încetarea procesului penal ca urmare a prescrierii răspunderii penale, iar alți inculpați au primit pedepse cu închisoarea, cu amânarea aplicării pedepsei, precum și interdicții și obligații.

Tribunalul Militar a respins, de asemenea, majoritatea acțiunilor civile formulate de persoanele vătămate împotriva unor inculpați, în solidar cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române și Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București.

Patru persoane au primit însă daune morale cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei. Cererile pentru acordarea unor daune materiale au fost respinse.

Decizia din 15 iunie nu a fost definitivă și a fost atacată cu apel la Curtea Militară de Apel București. Apelul a fost formulat de Parchetul Militar și de peste 100 de persoane vătămate.

Laurențiu Cazan, Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile au fost acuzați că au coordonat operațiunea din Piața Victoriei și că au dispus intervenția în forță pentru dispersarea protestatarilor.

Potrivit anchetatorilor, Cazan era comandantul acțiunii, iar Cucoș și Sindile aveau calitatea de coordonatori. Procurorii au susținut că atribuțiile de serviciu au fost îndeplinite defectuos și că intervenția împotriva masei de protestatari, estimată la aproximativ 30.000 de persoane, a fost dispusă și condusă cu încălcarea dispozițiilor legale.

În timpul intervenției au fost folosite bastoane de cauciuc, scuturi, spray-uri lacrimogene, grenade de mână cu efect acustic și iritant-lacrimogen, pulverizatoare de capacitate mărită și cartușe, potrivit rechizitoriului.

Conform expertizelor tehnice realizate de experți ai Ministerului Apărării Naționale, în timpul intervenției au fost utilizate 63 de grenade de mână cu efect acustic, 489 de grenade de mână cu efect iritant-lacrimogen și 316 cartușe de calibre 38 și 40 mm cu efect iritant-lacrimogen.

Reprezentanții Comunității Declic au susținut că aceste dispozitive au provocat arsuri și răni, inclusiv prin efectul schijelor, al temperaturilor ridicate și al impactului, iar sute de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

La judecarea pe fond, procurorii au cerut pedepse cu închisoarea cu executare pentru Sebastian Cucoș și Cătălin Sindile. Pentru Laurențiu Cazan, procurorii au solicitat o pedeapsă cu suspendare.

Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic privind dosarul 10 August, a afirmat că judecarea apelului are loc într-un context în care termenul de prescripție se apropie.

„O ţară întreagă a văzut imaginile cu bătrâni, femei şi copii gazaţi şi loviţi de jandarmii care ar fi trebuit să îi protejeze.

Şefii din Jandarmerie ar putea să spună în faţa judecătorilor cine le-a cerut să acţioneze împotriva propriilor cetăţeni. Deocamdată, însă, am văzut doar tentative de tergiversare a procesului, pentru a scăpa prin prescrierea faptelor”, a declarat Cătălina Hopârteanu.

Potrivit acesteia, pentru accelerarea procesului, Tribunalul Militar a admis solicitarea avocaților susținuți de Comunitatea Declic de a renunța la audierea celor 373 de martori care mai figurau pe listă, după ce peste 600 de martori fuseseră deja audiați în legătură cu evenimentele din Piața Victoriei.

Declic susține că faptele din dosar se prescriu în octombrie 2026. AGERPRES a relatat, de asemenea, că prescripția reprezintă motivul pentru care termenul de judecată a fost devansat.

Dosarul a ajuns în instanță după ce ancheta fusese clasată. Ioan Crăciuneanu, una dintre persoanele care au reclamat violențele din timpul protestului, a obținut redeschiderea anchetei. El a fost reprezentat de sora sa, avocata Lucia Crăciuneanu, și de avocatul Comunității Declic, Toni Decean.

Foștii șefi ai Jandarmeriei au fost trimiși în judecată în august 2023 de procurorii Secției Militare a Parchetului General. În dosar, 312 persoane vătămate s-au constituit părți civile.

Intervenția jandarmilor din 10 august 2018, din Piața Victoriei, a inclus folosirea de gaze lacrimogene și grenade cu efect acustic și iritant-lacrimogen și a dus la rănirea mai multor participanți la protest.