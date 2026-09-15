Dosarul 10 August ajunge în apel. Faptele se prescriu luna viitoare

Curtea Militară de Apel București începe marți, 15 septembrie, judecarea apelului în dosarul 10 August, după ce Tribunalul Militar București i-a achitat în primă instanță pe foștii șefi ai Jandarmeriei acuzați de abuz în serviciu în legătură cu intervenția din 10 august 2018, din Piața Victoriei. Decizia din iunie nu este definitivă, iar apelul a fost declarat de Parchetul Militar și de peste o sută de persoane vătămate.

În centrul procesului se află colonelul (r) Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române, colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei, și colonelul Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al șefului Jandarmeriei Române.

Cei trei au fost achitați de Tribunalul Militar București pe 15 iunie 2026, pe motiv că „fapta nu este prevăzută de legea penală”. Miza apelului este cu atât mai importantă cu cât faptele pentru care sunt judecați se apropie de termenul de prescripție.

Judecătorul Tribunalului Militar București a dispus achitarea celor trei foști șefi ai Jandarmeriei pentru acuzațiile principale formulate de procurori.

Laurențiu Cazan a fost achitat atât pentru abuz în serviciu, cât și pentru fals intelectual, în timp ce Cătălin Sindile și Gheorghe Cucoș au fost achitați pentru abuz în serviciu. Instanța a motivat soluția prin faptul că fapta nu este prevăzută de legea penală, potrivit minutei citate de AGERPRES.

În același dosar, mai mulți ofițeri și subofițeri ai Jandarmeriei Capitalei au fost achitați, în timp ce alți inculpați au primit condamnări cu suspendare. Sentința Tribunalului Militar București poate fi atacată, iar apelul este judecat de Curtea Militară de Apel București.

Potrivit rechizitoriului, Laurențiu Cazan, în calitate de comandant al acțiunii, iar Gheorghe Cucoș și Cătălin Sindile, în calitate de coordonatori, ar fi ordonat intervenția în forță pentru dispersarea protestatarilor aflați în Piața Victoriei.

În seara de 10 august 2018, în Piața Victoriei se aflau aproximativ 30.000 de persoane. Procurorii susțin că intervenția împotriva întregii mase de protestatari a fost nelegală și nejustificată și că mijloacele folosite de forțele de ordine au depășit limitele unei intervenții necesare.

Ancheta menționează folosirea bastoanelor de cauciuc, a scuturilor, a spray-urilor lacrimogene, a grenadelor de mână cu efect acustic și iritant-lacrimogen, a pulverizatoarelor de capacitate mărită și a cartușelor. Potrivit procurorilor, folosirea acestor mijloace putea constitui un tratament „inuman” și „degradant”.

Dosarul a fost trimis în judecată în august 2023 de procurorii Secției Militare a Parchetului General. La acel moment, în proces figurau 312 persoane vătămate constituite părți civile.

Cei trei foști șefi ai Jandarmeriei au fost trimiși în judecată pentru abuz în serviciu, iar Laurențiu Cazan a fost acuzat și de fals intelectual. Alți 13 ofițeri și subofițeri au fost trimiși în judecată pentru purtare abuzivă sau complicitate la această infracțiune.

Procurorii au susținut că, în jurul orei 23:11, dispozitivul de jandarmi a intervenit pentru dispersarea protestatarilor, după ce în Piața Victoriei se adunaseră zeci de mii de persoane.

Apelul începe într-un moment esențial pentru dosar. Faptele pentru care foștii șefi ai Jandarmeriei sunt judecați urmează să se prescrie în octombrie 2026, potrivit informațiilor publice despre dosar.

Problema prescripției este una dintre principalele mize ale procedurii judiciare. În cazul în care termenul se împlinește înaintea unei soluții definitive, instanța trebuie să țină cont de efectele juridice ale prescripției.

Dosarul se află astfel într-o etapă decisivă, după mai mulți ani de anchete și proceduri judiciare. Curtea Militară de Apel București urmează să analizeze apelurile formulate împotriva sentinței Tribunalului Militar București și să stabilească dacă soluția pronunțată în primă instanță va fi menținută sau modificată.

Judecarea apelului reprezintă o nouă etapă în dosarul privind intervenția jandarmilor la protestul din 10 august 2018. Decizia Curții Militare de Apel București va putea clarifica definitiv, în limitele procesului penal, răspunderea persoanelor trimise în judecată.

Până la pronunțarea unei soluții definitive, foștii șefi ai Jandarmeriei beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar acuzațiile formulate de procurori nu echivalează cu stabilirea vinovăției.