Republica Moldova. Fosta viceprimară a municipiului Chişinău, Irina Gutnic, demisp de primarul Ion Ceban în luna mai a anului curent, revine în funcţie.

Curtea de Apel Centru a admis plângerea depusă de fosta funcţionară, care a contestat decizia privind demisia sa. Instanţa nu a făcut deocamdată publică soluţia adiptată în cauza Gutnic versus Ceban. Anunţul fiind făcut pe reţele de către Irina Gutnic.

Amintim că demisia Irinei Gutnic de funcţia de viceprimar a provocat un scandal public în lanţ. Fosta fucţionară a lansat mai multe declaraţii publice, învinuinmdu-l de abuz în serviciu şi corupţie pe fostul şef.

Ion Ceban nu a comentat deocamdată posibila revenire a fostei sale subalterne.

Irina Gutnic a declarat că va începe procedura de revenire în funcţia de viceprimar imediat ce va primi decizia Curţii de Apel.

„Justiția, totuși, funcționează în Republica Moldova. Așteptăm publicarea dispozitivului hotărârii pentru a cunoaște exact efectele juridice ale deciziei instanței.

Voi respecta întocmai toate procedurile prevăzute de lege și cele dispuse de instanță pentru revenirea mea în funcția de viceprimar.

Iar domnului Ion Ceban îi spun exact ceea ce am spus din prima zi: voi reveni la Primărie. Nu prin înțelegeri, nu prin favoruri și nu prin compromisuri. Ci prin lege.

Cer respectarea legii și a hotărârilor instanțelor de judecată”, a scris Gutnic pe pagina sa de Facebook.

Viceprimara orașului Chișinău, Irina Gutnic, a fost demisă la 11 mai fără explicații. Ordinul a fost semnat de primarul Ion Ceban, care anterior o numise în funcția de adjunctă a sa. „Astăzi am semnat un ordin de demitere a viceprimarului Irina Gutnic din funcție și de încetare a atribuțiilor sale delegate”, a scris Ceban pe rețelele de socializare.

Cu puţin timp înainte de a fi demisă, Irina Gutnic a fost protagonistas câtorva anchete jurnalistice privind averea sa- Într-o anchetă a postului de televiziune TV8, se arătacă Irina Gutnic cheltuie mii de euro pentru ţinute de brand. Iar veniturile pe care le are nu acoperă cheltuielile.

În prima reacţie la demisia sa, Gutnic a declarat că a aflat despre demisia sa din presă. Ulterior, aceasta a spus că a fost demisă pentru că a refuzat propunerea lui Ceban de a prelua funcţia de director al întreprinderii Apă-Canal Chişinău.

Gutnic a ocupat funcția de viceprimar al municipiului Chişinău din 2022. Fiind numită în funcţie de Ion Ceban.

La două zile după ce a fost demisă, Irina Gutnic, a făcut o serie de acuzații și dezvăluiri despre activitatea Primăriei mun. Chișinău și a Partidului „Mișcarea Alternativa Națională”. Gutnic a declarat că partidul a devenit o anexă a Primăriei Chișinău și că „foarte puțini își permit să vorbească deschis, de frică să nu-și piardă funcțiile.

Ea a anunțat că părăsește partidul MAN și depune cerere de demisie din funcția de președintă a Organizației Teritoriale Chișinău. De asemenea, Irina Gutnic a precizat că renunțat la rețelele sale de socializare pentru că „zilnic eram impuși să atacăm guvernarea”.

În paralel, fosta funcţionară a depus un denunț la Centrul Național Anticorupție împotriva lui Ion Ceban. Primarul de Chişinău a respins acuzațiile lansate de Gutnic.