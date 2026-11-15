Degradarea zonelor înghețate ale Pământului a ajuns într-un punct critic, iar mai mulți indicatori ai stării criosferei au depășit deja limitele considerate sigure. Un studiu recent, publicat în revista Science, arată că schimbările afectează echilibrul ecosistemelor și pot avea consecințe importante pentru populația planetei pe termen lung, arată Phys.org.

Cercetarea analizează patru componente esențiale ale criosferei: gheața marină, suprafața acoperită de zăpadă, permafrostul și gheața terestră. Potrivit rezultatelor, primele trei au depășit deja pragurile de siguranță, în timp ce gheața terestră se apropie de această limită.

Concluziile studiului au fost prezentate și într-un comunicat al Universității Monash din Australia. Aproape 90% din gheața terestră se află în Antarctica, iar modificările înregistrate în această regiune reprezintă un motiv de îngrijorare pentru comunitatea științifică.

Criosfera cuprinde toate zonele Pământului în care apa se găsește sub formă înghețată. Printre acestea se numără calotele glaciare, ghețarii montani, gheața marină, permafrostul și stratul de zăpadă.

Aceste componente au un rol important în reglarea circuitelor energiei, apei, carbonului și metanului. Totodată, contribuie la stocarea carbonului și la menținerea echilibrului climatic global.

Potrivit cercetătorilor, degradarea zonelor înghețate afectează direct ecosistemele și comunitățile umane, dar și rezervele de apă dulce.

Reducerea suprafețelor înghețate poate accelera creșterea temperaturilor globale și ridicarea nivelului mărilor și oceanelor. În același timp, modificările produse în criosferă pot afecta ecosistemele și pot crește riscul unor fenomene extreme.

Cercetătorii atrag atenția asupra posibilității producerii unor inundații catastrofale și a unor perioade severe de secetă. Aceste fenomene pot pune în pericol comunitățile care depind de resursele de apă dulce și de stabilitatea mediului natural.

Studiul arată că deteriorarea zonelor înghețate este provocată în principal de schimbările climatice generate de activitățile umane.

La acestea se adaugă și intervențiile antropice la nivel regional. Printre factorii identificați se numără emisiile de carbon negru, cunoscut și sub denumirea de funingine, dar și extinderea activităților industriale și a infrastructurii.

Aceste presiuni contribuie la accelerarea modificărilor din regiunile înghețate ale planetei și afectează capacitatea criosferei de a menține echilibrul sistemului climatic.