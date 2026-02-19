Anomalia gravitațională din Antarctica, explicată de cercetători

Groapa gravitațională din Antarctica, explicată. Oamenii de știință au descoperit mecanismul din spatele neobișnuitei zone cu gravitație redusă din Antarctica, potrivit studiului publicat în Scientific Reports.

Fenomenul, cunoscut în literatura de specialitate drept „groapa gravitațională antarctică”, a fost monitorizat și analizat cu ajutorul datelor seismice și a modelelor computerizate, dezvăluind legături directe cu mișcările lente ale rocilor din adâncurile Terrei.

Gravitația pe Pământ nu este constantă. După ce se ia în calcul efectul rotației planetei, experții au identificat că punctul cu cea mai slabă atracție gravitațională se află sub Antarctica. Această scădere nu este un fenomen recent, ci rezultatul unor schimbări geologice care s-au desfășurat pe parcursul a zeci de milioane de ani.

Specialiștii explică că „diferențele de gravitație provin din variațiile densității rocilor aflate sub suprafață. Regiunile mai dense atrag mai puternic, în timp ce zonele mai ușoare exercită o atracție mai slabă.”

Această distribuție neuniformă a gravitației are efecte și asupra nivelului mării. Apa se deplasează natural către regiunile cu gravitație mai mare, iar în jurul Antarcticii nivelul oceanului este ușor mai scăzut decât media globală. Acest fenomen subtil contribuie la modelarea distribuției oceanelor și poate influența pe termen lung circulația marină.

Echipa de cercetători a combinat observațiile satelitare cu simulările computerizate și cu undele seismice, pentru a reconstrui structura profundă a planetei. Modelele arată că „groapa gravitațională” s-a intensificat între 50 și 30 de milioane de ani în urmă, perioadă care coincide cu schimbări climatice majore și cu începutul glaciațiunii extinse în Antarctica.

Datele sugerează că fenomenul era mult mai puțin pronunțat acum 70 de milioane de ani, indicând că mișcările tectonice și distribuția densității rocilor au evoluat treptat, modelând astfel gravitația locală și influențând mediul înconjurător.

Oamenii de știință analizează dacă această scădere a gravitației ar fi putut influența formarea calotelor glaciare. Înțelegerea interacțiunii dintre structura profundă a Pământului, nivelul mării și sistemele climatice ar putea ajuta la creionarea unor prognoze climatice mai precise pe termen lung.

Cercetătorii subliniază că studiul nu doar că explică un fenomen geofizic ci oferă și perspective asupra modului în care procesele profunde ale planetei interacționează cu mediul de la suprafață: „Modelele au coincis îndeaproape cu măsurătorile satelitare ale gravitației, confirmând acuratețea lor”, arată autorii studiului.

Descifrarea „gropii gravitaționale” oferă cercetătorilor un instrument suplimentar pentru a înțelege dinamica Pământului. În plus, studiul ar putea contribui la prognoze mai precise privind nivelul mării și la anticiparea schimbărilor climatice la scară largă.

Acest tip de cercetare evidențiază legătura dintre geologia profundă și procesele globale de suprafață, demonstrând că variațiile subtile ale gravitației pot avea efecte măsurabile asupra oceanelor și ecosistemelor din regiuni polare.