Scandalul celor 11 oameni de știință din SUA morți sau dispăruți ia amploare. James Comer spune că ar putea fi „ceva sinistru” în spate

Președintele Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, James Comer, Republican din Kentucky, a avertizat duminică că „s-ar putea să se fi întâmplat ceva sinistru” după ce 11 oameni de știință, legați în principal de programele de cercetare nucleară și spațială ale SUA, ar fi murit sau au dispărut în circumstanțe misterioase, ridicând îngrijorări urgente privind securitatea națională, potrivit Fox News.

James Comer a declarat la „Fox & Friends Weekend” că, atunci când a auzit prima dată despre dispariții, acestea au sunat ca „un fel de teorie a conspirației nebunească”. Dar detaliile cazului i-au schimbat părerea și l-au determinat să alerteze mai multe agenții guvernamentale.

„Am transmis o notificare către Departamentul de Război, FBI, NASA, Departamentul de Energie, prin care dorim să știm tot ce știu despre ce s-a întâmplat cu acești oameni de știință, deoarece acele patru agenții erau predominant agențiile cu care erau afiliați cei 11 indivizi. Și vrem să încercăm să punem cap la cap toate acestea”, a declarat Comer.

El a spus că intenționează să-i aducă pe șefii acestor birouri în fața Congresului, dar a spus că a trimis scrisorile mai întâi pentru a le oferi timp să se asigure că mărturia lor nu va compromite nicio investigație potențial clasificată.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților a adăugat că speră că oricine are informații le va aduce la cunoștința Comitetului de Supraveghere și că oricine este afiliat programului nuclear american ar trebui să fie în alertă, având în vedere posibilele riscuri de securitate pentru națiune.

„Știm că există multe țări din întreaga lume care ar dori să aibă cunoștințele și capacitățile noastre nucleare. Și aceștia sunt oamenii care au fost în prima linie a acestui proces și sunt fie morți, fie dispăruți”, a mai spus James Comer.

Printre persoanele dispărute sau decedate se numără:

cercetătoarea în domeniul propulsiei experimentale Amy Eskridge, de 34 de ani,

generalul-maior în rezervă al Forțelor Aeriene William „Neil” McCasland, de 68 de ani,

omul de știință de la NASA Monica Jacinto Reza, 60 de ani,

contractorul Steven Garcia, de 48 de ani,

astrofizicianul Carl Grillmair, de 47 de ani,

fizicianul Nuno Loureiro, de 47 de ani de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts (MIT),

inginerul NASA Frank Maiwald, de 61 de ani,

angajații Melissa Casias, de 53 de ani, și

Anthony Chavez, de 79 de ani, care au legătură cu Los Alamos,

cercetătorul NASA Michael David Hicks, de 59 de ani și

omul de știință în domeniul farmaceutic Jason Thomas, de 45 de ani.

Ca răspuns la atenția publică reînnoită, președintele Donald Trump a promis că va investiga disparițiile și decesele misterioase ale acestor oameni de știință.

„Sper că este aleatoriu, dar vom afla în următoarea săptămână și jumătate”, le-a declarat Trump reporterilor joi. „Tocmai am plecat de la o întâlnire pe această temă”, a adăugat el.

În plus, Administrația Națională pentru Securitate Nucleară (NNSA) a declarat anterior pentru Fox News că investighează cazurile. „NNSA este la curent cu rapoartele legate de angajații laboratoarelor, fabricilor și amplasamentelor noastre și investighează problema.”