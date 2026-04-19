Ultima teorie a conspirației din SUA a ajuns la Trump. Ce spun însă specialiștii

Lista cercetătorilor americani care au dispărut sau au murit în ultimii ani i-a atras atenția până și președintelui Donald Trump și a dus la speculații despre o posibilă legătură cu OZN-urile, dar un fost agent special din FBI oferă o explicație mai puțin senzațională: nu există nicio legătură între cazuri, scrie News Nation.

„Nu cred în conspirație”, a declarat Jennifer Coffindaffer, colaboratoare a NewsNation pentru drept și justiție, la emisiunea „NewsNation Prime”.

Aproape o duzină de cercetători sau persoane cu legături cu programe aerospațiale sau de apărare au dispărut sau au murit în circumstanțe pe care unii observatori le-au considerat suspecte.

Dar Coffindaffer, o veterană a forțelor de ordine cu aproape 30 de ani de experiență în FBI, a spus că a analizat fiecare caz într-o „perspectivă pragmatică și practică” și nu vede nicio legătură.

Ea a spus că unele dintre persoane au fost ucise în omucideri bine documentate, în timp ce altele au plecat cu arme, pe fondul „problemelor grave din viața lor”, ca și cum nu ar fi vrut să se întoarcă.

„Au un set de circumstanțe care au sens pentru fiecare dintre ele”, a spus Coffindaffer, adăugând că „nu există nimic combinat care să demonstreze un fel de complot guvernamental pentru a-i elimina pe toți acești oameni de știință”.

Cea mai cunoscută persoană de pe listă este, probabil, generalul-maior în rezervă al Forțelor Aeriene, William McCasland, despre care se spune că a supravegheat programe guvernamentale clasificate care s-au intersectat cu „fenomene anormale neidentificate” sau UAP-uri (fenomene anormale neidentificate).

Bărbatul în vârstă de 68 de ani a dispărut pe 27 februarie de la domiciliul său din Albuquerque, Noua Zeelandă. Coffindaffer a citat informații de la soția lui McCasland, conform cărora soțul ei se confrunta cu probleme de sănătate înainte de a pleca de acasă lăsându-și în urmă bunurile personale în timp ce lua o armă.

O adăugire recentă pe listă, omul de știință Amy Eskridge, în vârstă de 34 de ani, s-ar fi sinucis în 2022 în Alabama. Tatăl ei a declarat pentru NewsNation că acceptă acest lucru, spunând: „Și oamenii de știință mor, la fel ca alți oameni”.

Președintele Trump a declarat săptămâna trecută că oficialii federali revizuiesc lista persoanelor dispărute și decedate. De asemenea, el a anunțat, la un eveniment de vineri, că Pentagonul va publica în curând dezvăluiri despre OZN-uri, dar că personal nu este un entuziast al acestor fenomene.