Primele dezvăluiri oficiale despre OZN-uri, „foarte, foarte curând”, anunță Trump

Președintele american Donald Trump a declarat că primele dezvăluiri ale unui studiu al Pentagonului despre OZN-uri vor fi publicate „foarte, foarte curând”. Anunțul a fost făcut pe scena unui eveniment Turning Point din Arizona.

Vorbind vineri seară la un miting la Biserica Dream City din nordul orașului Phoenix, găzduit de Turning Point USA și Turning Action, Trump a declarat publicului că i se pare publicul potrivit pentru a auzi despre studiu, deoarece locuitorii din Arizona sunt „chiar interesați de acest lucru”.

Comentariile vin în contextul în care interesul pentru fenomenele aeriene neidentificate continuă să crească la Washington, legislatorii insistând pentru o mai mare transparență, iar Departamentul de Război își extinde eforturile de a investiga incidentele inexplicabile.

„M-am gândit că acesta este un public potrivit pentru că vă cunosc. Sunteți cu adevărat interesați de acest lucru. Nu știu dacă și eu sunt”, le-a spus președintele.

El a spus că a vorbit recent cu secretarul de război Pete Hegseth despre publicarea rezultatelor studiului, înainte de a oferi mulțimii o scurtă prezentare a ceea ce a văzut.

„Am găsit multe documente foarte interesante, trebuie să spun”, a spus Trump. „Și primele publicații vor începe foarte, foarte curând. Așadar, puteți ieși și puteți vedea dacă acest fenomen este corect.

„Veți descoperi”, a adăugat el. „Dar am avut o mulțime de întrebări. Este ceva care - captivează cu adevărat mintea, nu există nicio îndoială în privința asta.”

Trump a declarat în februarie că va dispune publicarea dosarelor guvernamentale legate de viața extraterestră și extraterestră și fenomenele aeriene neidentificate.

Președintele a declarat la momentul respectiv că există un „interes imens” pentru acest subiect în urma remarcilor fostului președinte Barack Obama, despre care Trump a spus că a împărtășit informații clasificate care sugerează că extratereștrii sunt reali.

„Pe baza interesului extraordinar arătat, voi dispune Secretarului de Război și altor departamente și agenții relevante să înceapă procesul de identificare și publicare a dosarelor guvernamentale legate de viața extraterestră și extraterestră, fenomenele aeriene neidentificate (UAP) și obiectele zburătoare neidentificate (OZN), precum și orice alte informații legate de aceste chestiuni extrem de complexe, dar extrem de interesante și importante”, a scris Trump pe Truth Social.

Interesul pentru OZN-uri a crescut semnificativ în ultimii ani, atrăgând o atenție sporită din partea legislatorilor federali și a oficialilor din domeniul apărării.

În 2023, Congresul a adoptat Legea privind dezvăluirea fenomenelor anormale neidentificate, în timp ce Departamentul Apărării a creat Biroul de Rezolvare a Anomaliilor în Domenii Universale pentru a investiga aceste incidente mai amănunțit.