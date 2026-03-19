Trump pregătește dezvăluiri complete despre OZN-uri și extratereștri. Semnele care indică asta sunt clare

Un nou domeniu web asociat administrației federale din Statele Unite a atras atenția opiniei publice și a alimentat speculațiile privind o posibilă deschidere a autorităților americane în legătură cu fenomenul OZN și existența vieții extraterestre, potrivit NY Post.

Este vorba despre „Aliens.gov”, un nume de domeniu recent înregistrat în registrul oficial al site-urilor guvernamentale, într-un context marcat de declarații și inițiative legate de declasificarea unor documente sensibile.

Potrivit datelor publice din registrul federal, domeniul „Aliens.gov” a fost rezervat pe 17 martie, însă site-ul nu este, deocamdată, activ. Informația a fost semnalată de un sistem automat de monitorizare a noilor domenii guvernamentale, care a identificat înregistrarea la aproximativ o lună după un anunț făcut de președintele american Donald Trump.

La acest moment, autoritățile nu au oferit detalii oficiale despre scopul exact al platformei sau despre momentul în care aceasta ar putea deveni funcțională. În lipsa unor precizări clare, apariția domeniului a fost interpretată în diverse moduri, în special în contextul interesului public pentru subiecte legate de fenomene aeriene neidentificate.

În urmă cu aproximativ o lună, președintele Donald Trump a anunțat că intenționează să solicite instituțiilor guvernamentale identificarea și publicarea unor documente referitoare la OZN-uri și viața extraterestră.

„Pe baza interesului enorm manifestat, voi dispune ca Secretarul de Război și alte departamente și agenții relevante să înceapă procesul de identificare și publicare a documentelor guvernamentale legate de viața extraterestră, fenomene aeriene neidentificate (UAP) și obiecte zburătoare neidentificate (OZN), precum și orice alte informații conexe acestor chestiuni complexe, dar extrem de interesante și importante”, a transmis acesta într-o postare pe rețeaua Truth Social.

Anunțul a determinat instituții precum Pentagonul și Casa Albă să înceapă pregătiri interne, însă până în prezent nu a fost comunicat un calendar clar pentru eventualele declasificări.

Secretarul de Război, Pete Hegseth, a confirmat că procesul este în curs, dar a evitat să ofere termene precise. „Avem echipele noastre care lucrează la acest subiect în acest moment. Nu vreau să supraestimez cât timp va dura, nu-i așa?”, a declarat acesta.

El a adăugat că instituțiile implicate vor respecta directivele primite: „Analizăm în profunzime. Vom respecta pe deplin acel ordin executiv și suntem dornici să oferim aceste informații președintelui.”

Întrebat dacă personal crede în existența extratereștrilor, oficialul a răspuns rezervat: „Vom vedea. Am ocazia să analizez și să aflu împreună cu toți ceilalți.”

De-a lungul timpului, Pentagonul a susținut că nu există dovezi clare care să confirme existența vieții extraterestre sau a unor fenomene aeriene neidentificate de origine non-umană.

Cu toate acestea, Christopher Mellon, fost adjunct al secretarului pentru informații din cadrul Departamentului Apărării în administrațiile Clinton și Bush, a afirmat recent că guvernul american deține un volum semnificativ de materiale vizuale relevante.

„Avem imagini satelitare ale unor aparate care cu siguranță nu par a fi construite de noi”, a declarat Mellon. El a adăugat că există și „un număr semnificativ de videoclipuri din aceleași surse, considerate neclasificate în 2018 — camere de armament de pe avioane F18, imagini FLIR — care nu au fost făcute publice”.

Potrivit acestuia, „știu că există pentru că am văzut unele dintre ele” și a subliniat că nu identifică „niciun motiv rațional pentru care aceste videoclipuri sunt reținute”.

Subiectul a fost alimentat și de comentarii recente ale fostului președinte Barack Obama, care a abordat tema într-un interviu acordat unui podcast. Acesta a afirmat că extratereștrii sunt „reali”, dar a precizat că nu i-a văzut personal.

„Nu sunt ținuți în Area 51. Nu există o instalație subterană — decât dacă există o conspirație uriașă și au ascuns-o de președintele Statelor Unite”, a spus Obama.

Ulterior, după reacțiile generate în mediul online, fostul lider american a revenit asupra declarațiilor printr-o postare pe Instagram, nuanțând afirmațiile inițiale.