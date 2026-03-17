Moscova a înregistrat întreruperi de internet, pe fondul temerilor legate de siguranța președintelui rus Vladimir Putin. Surse apropiate de Kremlin susțin că liderul rus își petrece acum mult mai mult timp în sediul guvernamental de teama unui „complot”, informează Mirror.

Mai exact, președintele rus, în vârstă de 73 de ani, a impus restricții severe asupra internetului mobil în Moscova timp de aproape două săptămâni, ca urmare a temerilor că sistemele sale extinse de supraveghere, inclusiv camerele CCTV din capitală, ar putea fi compromise.

Conform informațiilor difuzate de canalul rusesc de Telegram VChK-OGPU, care citează surse din serviciile de securitate și site-ul Rucriminal, Vladimir Putin petrece tot mai mult timp la Kremlin, inclusiv nopțile, în contextul acestor măsuri de precauție.

Totodată, președintele rus a limitat accesul la aplicația de mesagerie Telegram pe frontul rusesc din Ucraina. Decizia a generat nemulțumiri printre soldați, care pierduseră deja accesul la conexiunea prin satelit Starlink, disponibilă doar forțelor ucrainene după ce Elon Musk a suspendat serviciul pentru trupele rusești. Telegram era un canal cheie de comunicare pentru militarii ruși.

În ultimele zile, Vladimir Putin a continuat să organizeze întâlniri secrete în ascunzătoarea sa de la Kremlin, despre care publicul rus nu primește informații, potrivit VChK-OGPU. Aceste situații vin în contextul în care purtătoarea de cuvânt a Forțelor de Apărare Israeliene, Anna Ukolova, a avertizat la postul de radio RBC că orice stat care adoptă o atitudine ostilă față de Israel va suporta consecințele acestei poziții.

Anna Ukolova a mai declarat că nu poate dezvălui toate capacitățile militare ale Israelului, pentru că astfel acestea și-ar pierde eficiența. Totuși, ea a subliniat că, în cei doi ani și jumătate de conflict de la atacul Hamas asupra Israelului, Mossad, Forțele Aeriene și armata israeliană „au demonstrat că posedă astfel de capacități”.

Ukolova a evidențiat că eliminarea unor lideri de rang înalt, inclusiv a șefului suprem iranian Ali Khamenei, reflectă puterea și amploarea acestor resurse militare.

„Niciunul dintre cei care încearcă să ne facă rău nu va rămâne nepedepsit”, a adăugat ea. „Întrebarea este cine ne dorește răul. Sper că Moscova nu intenționează să facă rău Israelului în acest moment. Aș vrea să cred asta.”

Aleksandr Dughin, considerat unul dintre ideologii importanți ai Kremlinului, a comentat afirmațiile potrivit cărora Israelul ar avea capacitatea de a monitoriza toate camerele web din Rusia și ar putea, teoretic, să vizeze pe oricine, inclusiv pe Vladimir Putin.

„Ea a spus că Israelul controlează toate camerele web din Rusia și ar putea lovi cu ușurință pe oricine dorește , inclusiv pe Putin”, făcând referire la declarațiile făcute de Anna Ukolova.

Imagini recente au surprins o securitate sporită în jurul Kremlinului, în contextul temerilor că sistemul extins de supraveghere electronică al lui Putin ar putea prezenta vulnerabilități, ridicând suspiciuni privind o posibilă tentativă de asasinat. În apropierea sediului central, ofițeri înarmați ai Serviciului Federal de Securitate, alături de vehicule dotate cu echipamente de război electronic destinate neutralizării dronelor, au fost observați patrulând zona.

Alte patrule au fost amplasate la Mausoleul lui Lenin din Piața Roșie, conform informațiilor VChK-OGPU. În paralel, întreruperile de internet mobil, semnalate inițial pe 5 martie în suburbii ale Moscovei, s-au extins treptat la întreaga capitală, afectând, de asemenea, mai multe regiuni încă din luna mai.

Autoritățile ruse susțin că restricțiile fac parte din măsuri de securitate menite să prevină atacurile cu drone ucrainene. Totuși, specialiștii în domeniu cred că aceste blocaje ar putea fi pregătiri pentru limitarea accesului populației la internetul global.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a explicat miercuri că întreruperea internetului mobil se desfășoară „în strictă conformitate cu legea” și va rămâne în vigoare „atâta timp cât vor fi necesare măsuri suplimentare pentru siguranța cetățenilor”.

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022, Kremlinul a blocat principalele platforme de socializare, inclusiv Twitter, Facebook și Instagram. În 2025, autoritatea rusă de supraveghere a comunicărilor a restricționat accesul la aplicațiile WhatsApp și Telegram, promovând totodată aplicația de mesagerie națională MAX, acuzată de critici că servește drept instrument de monitorizare a utilizatorilor.