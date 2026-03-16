Vladimir Putin nu se teme de Europa, ci doar de SUA, este convins Donald Trump

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că liderul rus Vladimir Putin nu se teme de Europa, însă este preocupat de puterea militară a Statelor Unite. Afirmația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă în care liderul american a vorbit despre rolul NATO și despre contextul geopolitic actual, marcat de războiul din Ucraina și de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Declarațiile vin într-un moment în care negocierile pentru încheierea conflictului din Ucraina stagnează, iar atenția internațională s-a mutat parțial către evoluțiile din Orientul Mijlociu.

În intervenția sa publică, Donald Trump a susținut că influența militară a Statelor Unite este elementul care determină descurajarea Rusiei.

„NATO suntem noi. Puteți să-l întrebați pe Putin. Nu îi este teamă de Europa absolut deloc. Se teme de Statele Unite ale Americii și de armata pe care am construit-o în primul meu mandat”, a declarat președintele american.

Trump a făcut această afirmație în timp ce solicita implicarea statelor NATO în operațiuni legate de securitatea din zona Strâmtorii Ormuz, un punct strategic pentru transportul global de petrol.

De la începutul anului, Ucraina, Statele Unite și Rusia au organizat trei runde de discuții privind o posibilă încheiere a conflictului. O a patra rundă de negocieri era programată pentru începutul lunii martie, însă întâlnirea a fost amânată.

Amânarea negocierilor a avut loc în contextul lansării unei operațiuni comune SUA–Israel împotriva Iranului, care a schimbat prioritățile strategice ale Washingtonului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că există consultări active între Kiev și Washington în privința sancțiunilor și a garanțiilor de securitate.

Potrivit liderului ucrainean, discuțiile tehnice sunt importante, dar rezolvarea problemelor majore ar necesita o întâlnire directă între președinții statelor implicate.

Zelenski a subliniat că anumite decizii politice majore nu pot fi luate fără implicarea directă a liderilor de stat.

În paralel, Donald Trump a continuat să îl critice pe președintele ucrainean.

Într-un interviu acordat NBC News, liderul american a afirmat că Vladimir Putin ar fi pregătit pentru un acord de pace, în timp ce Volodimir Zelenski nu ar fi dispus să semneze un tratat care să pună capăt războiului.

Declarațiile președintelui american au generat reacții și dezbateri în mediul politic internațional, în contextul în care conflictul din Ucraina continuă fără perspective clare de încheiere.

Potrivit unor analize internaționale, negocierile privind Ucraina se află într-un moment dificil, deoarece atenția Statelor Unite s-a mutat în mare măsură către conflictul din Orientul Mijlociu.

Această schimbare de priorități geopolitice ar putea avea consecințe asupra sprijinului acordat Kievului.

În același timp, situația globală a pieței energetice a fost influențată de tensiunile din regiune. Creșterea prețurilor la petrol ar putea avantaja Rusia, care rămâne unul dintre principalii exportatori de energie la nivel mondial.