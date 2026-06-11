Scena politică de la Washington este zguduită de un nou scandal de proporții, în centrul căruia se află gestionarea conflictului din Orientul Mijlociu. Democrații lansează acuzații extrem de dure la adresa Casei Albe, susținând că realitatea de pe teren este complet deformată în declarațiile oficiale, anunță The Guardian.

Liderul minorităţii din Senatul SUA, Chuck Schumer, a luat cuvântul joi pentru a acuza administraţia Trump că minte publicul în legătură cu războiul din Iran şi pentru a îndemna republicanii din Senat să susţină rezoluţia privind limitarea puterilor sale de război, pentru a „pune capăt acestui război cu adevărat”.

Opoziția americană consideră că retorica triumfalistă a administrației de la Washington nu face altceva decât să ascundă pericolele reale la care sunt expuși militarii detașați în zonele de conflict. Schumer a insistat asupra necesității unei intervenții legislative din partea Senatului pentru a tempera deciziile impulsive ale Casei Albe.

Ofensiva verbală a liderului democrat a taxat direct modul în care președintele american raportează situația trupelor din teatrele de operațiuni. Schumer a subliniat că agresiunile asupra obiectivelor strategice ale Statelor Unite demonstrează clar că starea de beligeranță este departe de a fi soluționată.

„Nu e nevoie de un geniu militar ca să vezi că războiul dezastruos al lui Trump cu Iranul nu s-a încheiat niciodată – nici când elicopterele americane sunt doborâte, nici când bazele americane sunt atacate şi nici când trupele americane sunt ţinta focului inamic”, a spus Schumer. „A spune că acest război s-a terminat este o insultă, o insultă adusă curajoşilor militari americani care îşi riscă viaţa în fiecare zi pentru a lupta în el”, a adăugat liderul democrat.

Discursul din Senat a depășit sfera analizelor pur militare, transformându-se într-o critică profundă la adresa personalității liderului de la Casa Albă. Reprezentantul democraților s-a arătat sceptic cu privire la capacitatea reală a președintelui de a gestiona crize diplomatice majore fără a fi influențat de interese personale.

Trump este „incapabil, având în vedere felul său de a fi, lipsa sa de preocupare pentru fapte, singura sa preocupare fiind propriul ego, este incapabil să pună capăt războiului, incapabil să repare dezastrul pe care l-a creat”, a mai spus Schumer.

În finalul intervenției sale, liderul minorității democrate s-a adresat direct colegilor din tabăra republicană. Acesta le-a cerut să lase deoparte jocurile politice și să acționeze în interesul securității naționale, sprijinind inițiativa de repatriere a soldaților.

„Republicanii trebuie să înceteze să mai creadă în prostiile astea, să dea dovadă de curaj şi să ne ajute să ne aducem soldaţii acasă”, a îndemnat liderul minorităţii democrate.

Tensiunile politice sunt alimentate și de un comportament impredictibil la nivel înalt. Joi, Trump a ameninţat că va ataca Iranul „foarte dur în această seară” şi că va ocupa Insula Kharg şi „alte infrastructuri” ale ţării, pentru ca după câteva ore să revină şi să spună că a anulat orice operaţiune militară, pentru că un acord ar fi aproape.

Această succesiune rapidă de declarații contradictorii oferă argumente suplimentare celor care cer o monitorizare mult mai strictă a deciziilor executive în materie de politică externă și acțiuni militare.