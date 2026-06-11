Campionatul Mondial de fotbal, un turneu istoric, găzduit în premieră de trei țări: SUA, Canada și Mexic, începe azi. Aceasta este prima ediție din istorie care aliniază la start un număr record de 48 de echipe, oferind un total spectaculos de 104 partide de-a lungul a 39 de zile de competiție.

Meciul de deschidere va avea loc pe legendarul stadion Estadio Azteca din Ciudad de Mexico, unde reprezentativa Mexicului va întâlni selecționata Africii de Sud. Fanii din România vor avea de înfruntat fusul orar, deoarece multe dintre partide se vor disputa la ore târzii sau în zorii zilei, însă spectacolul promite să compenseze pe deplin nopțile albe.

În România, turnescu va fi transmis exclusiv la Antena 1, AntenaPLAY şi Antena 3 CNN.

Extinderea turneului a dus la crearea a 12 grupe de câte patru echipe. Primele două clasate din fiecare grupă, alături de cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea, se vor califica în faza șaisprezecimilor de finală. Componența grupelor aduce dueluri extrem de interesante și echipe debutante sau revenite după mult timp la turneul final.

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Cehia Grupa B: Canada, Bosnia și Herțegovina, Qatar, Elveția Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia Grupa E: Germania, Curaçao, Coasta de Fildeș, Ecuador Grupa F: Țările de Jos, Japonia, Suedia, Tunisia Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia, Irak Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania Grupa K: Portugalia, RD Congo, Uzbekistan, Columbia Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

Pentru microbistii din România, programul transmisiunilor din prima săptămână necesită o atenție sporită la orele de start, unele confruntări fiind programate la primele ore ale dimineții noastre. Iată cum se vor juca primele meciuri din faza grupelor, conform orelor din România.

Joi, 11 iunie Grupa A: Mexic - Africa de Sud, ora 22:00

Vineri, 12 iunie Grupa A: Coreea de Sud - Cehia, ora 5:00 Grupa B: Canada - Bosnia și Herțegovina, ora 22:00

Sâmbătă, 13 iunie Grupa D: SUA - Paraguay, ora 4:00 Grupa B: Qatar - Elveția, ora 22:00

Duminică, 14 iunie Grupa C: Brazilia - Maroc, ora 1:00 Grupa C: Haiti - Scoția, ora 4:00 Grupa D: Australia - Turcia, ora 7:00 Grupa E: Germania - Curaçao, ora 20:00 Grupa F: Țările de Jos - Japonia, ora 23:00

Luni, 15 iunie Grupa E: Coasta de Fildeș - Ecuador, ora 2:00 Grupa F: Tunisia - Suedia, ora 5:00 Grupa H: Spania - Capul Verde, ora 20:00 Grupa G: Belgia - Egipt, ora 22:00

Marți, 16 iunie Grupa H: Arabia Saudită - Uruguay, ora 1:00 Grupa G: Iran - Noua Zeelandă, ora 4:00 Grupa I: Franța - Senegal, ora 22:00

Miercuri, 17 iunie Grupa I: Norvegia - Irak, ora 1:00 Grupa J: Argentina - Algeria, ora 4:00 Grupa J: Austria - Iordania, ora 7:00 Grupa K: Portugalia - RD Congo, ora 20:00 Grupa L: Anglia - Croația, ora 23:00

Faza grupelor se va desfășura intens până pe 27 iunie. Imediat după aceea, ritmul devine eliminatoriu. Șaisprezecimile de finală sunt programate între 28 iunie și 3 iulie, urmând ca optimile să aibă loc în perioada 3-7 iulie.

Sferturile de finală se vor juca în intervalul 9-12 iulie, iar marile semifinale vor decide finalistele pe 14 și 15 iulie. Noua campioană mondială va fi încoronată pe 19 iulie, în marea finală găzduită de MetLife Stadium din New York / New Jersey, un stadion cu o capacitate de peste 80.000 de locuri care va încheia acest regal fotbalistic nord-american.