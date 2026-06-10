Arbitrul somalez Omar Artan, desemnat de FIFA pentru Cupa Mondială din 2026, nu va putea participa la turneul final după ce autoritățile americane i-au refuzat intrarea în Statele Unite, în ciuda faptului că deținea documentele și viza necesare pentru călătorie, potrivit BBC.

Cazul a reaprins dezbaterea privind politicile de imigrație ale administrației americane și dificultățile pe care le-ar putea întâmpina participanții la competiția organizată în Statele Unite, Canada și Mexic. Incidentul are loc cu doar două zile înaintea startului turneului.

Omar Artan este considerat unul dintre cei mai apreciați arbitri africani ai momentului. În 2025, el a devenit primul arbitru din Somalia care a condus o finală continentală, fiind delegat la manșa secundă a finalei Ligii Campionilor Africii dintre Pyramids FC și Mamelodi Sundowns.

FIFA l-a inclus ulterior pe lista oficialilor pentru Campionatul Mondial U20 din Chile, unde a arbitrat trei partide, inclusiv meciul pentru locul trei.

În martie 2026, Artan a primit vestea care ar fi trebuit să reprezinte punctul culminant al carierei sale: selecția pentru Cupa Mondială din 2026.

„Ambiția fiecărui arbitru este să ajungă la Cupa Mondială. Când ești selectat, simți că toată munca ta a meritat”, declara arbitrul pentru BBC Somali înainte de incident.

Potrivit relatărilor, arbitrul a ajuns la Miami pentru a participa la pregătirile finale alături de ceilalți 51 de arbitri desemnați pentru turneu.

Artan susține că a fost supus unui interogatoriu de aproximativ 11 ore de către autoritățile de imigrație americane, după care a fost reținut și îmbarcat într-un zbor către Somalia.

„Aveam toate documentele necesare. Aveam viza potrivită”, a declarat acesta.

Andrew Giuliani, coordonatorul grupului de lucru al Casei Albe pentru Cupa Mondială, a apărat decizia autorităților de frontieră americane.

„Nu pot intra în detalii privind informațiile care au stat la baza deciziei, dar pot spune că a fost decizia corectă și o susțin”, a declarat Giuliani pentru BBC World Service.

Incidentul alimentează îngrijorările existente privind accesul sportivilor, oficialilor și suporterilor la competiție.

Piara Powar, director executiv al organizației Fare, care luptă împotriva discriminării în sport, a afirmat că situația confirmă temerile privind aplicarea unor politici restrictive de imigrație.

„Nu am mai văzut niciodată situația absurdă în care unui arbitru FIFA să i se refuze intrarea în țara gazdă în timp ce se deplasează pentru pregătirile finale ale unei Cupe Mondiale”, a declarat acesta.

Fostul internațional englez Ian Wright a criticat, de asemenea, situația.

„La fiecare câteva ore apare o nouă poveste: suporteri respinși, jucători respinși, oficiali respinși, jurnaliști respinși, acum arbitri. Este o Cupă Mondială a haosului”, a scris Wright pe Instagram.

Cazul are loc pe fondul politicilor de imigrație promovate de președintele american Donald Trump.

În iunie 2025, administrația americană a introdus restricții complete de intrare pentru cetățenii din 12 state, printre care Somalia, Republica Democrată Congo, Iran și Haiti.

În trecut, Trump a făcut declarații controversate la adresa Somaliei și a comunității somaleze din Statele Unite, afirmații care au fost criticate de organizații pentru drepturile omului și de reprezentanți ai comunităților de migranți.

Pe acest fundal, refuzul accesului pentru Omar Artan riscă să amplifice criticile privind modul în care sunt aplicate politicile de imigrație în timpul unui eveniment sportiv global.

FIFA a transmis că nu are atribuții în procesul de acordare a vizelor sau în procedurile de imigrație ale statelor gazdă.

Totuși, cazul ridică semne de întrebare privind capacitatea forului internațional de a garanta accesul oficialilor desemnați la cea mai importantă competiție fotbalistică din lume.

Pentru Omar Artan, cel care urma să devină primul arbitru somalez din istorie prezent la o Cupă Mondială, visul carierei s-a încheiat înainte ca turneul să înceapă.