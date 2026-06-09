Cupa Mondială FIFA 2026 începe pe 11 iunie cu o serie de ceremonii de deschidere organizate în cele trei țări gazdă – Mexic, Canada și Statele Unite, potrivit publicației Independent.

Pentru prima dată în istoria competiției, turneul este găzduit simultan de trei state, iar fiecare dintre ele va avea propria ceremonie înaintea primului meci disputat pe teren propriu.

Organizatorii au anunțat o listă impresionantă de artiști internaționali care vor urca pe scenă înaintea startului oficial al competiției.

Evenimentele sunt coordonate de producătorul italian Marco Balich, cunoscut pentru implicarea sa în marile ceremonii sportive internaționale, inclusiv Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026.

Prima ceremonie va avea loc pe 11 iunie, la Ciudad de México, înaintea partidei dintre Mexic și Africa de Sud din Grupa A.

Evenimentul va fi găzduit pe celebrul stadion Estadio Azteca, arena care a intrat deja în istoria fotbalului mondial prin organizarea finalelor Cupei Mondiale din 1970 și 1986.

Capetele de afiș ale spectacolului sunt Shakira și Burna Boy, care vor interpreta piesa oficială a turneului, „Dai Dai”.

Pe scenă vor mai urca Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná și Tyla.

Canada va găzdui a doua ceremonie de deschidere pe 12 iunie, la Toronto, înaintea meciului dintre reprezentativa gazdă și Bosnia și Herțegovina.

Spectacolul va avea loc pe stadionul BMO Field și îl va avea în prim-plan pe cântărețul canadian Michael Bublé.

Din program mai fac parte Alessia Cara, Alanis Morissette, artista palestiniană Elyanna și cântărețul francez Vegedream, cunoscut pentru hitul „Ramenez la coupe à la maison”, lansat după triumful Franței la Cupa Mondială din 2018.

Lista artiștilor este completată de Jessie Reyez, Nora Fatehi, Sanjoy și William Prince.

A treia și ultima ceremonie de deschidere va avea loc la Los Angeles, înaintea partidei dintre Statele Unite și Paraguay.

Evenimentul va fi organizat pe SoFi Stadium, una dintre cele mai moderne arene incluse în programul Cupei Mondiale 2026.

Vedeta principală a spectacolului va fi Katy Perry, care va cânta în statul său natal, California. Alături de ea va urca pe scenă și rapperul Future.

Organizatorii nu au exclus apariția unor invitați-surpriză, însă programul complet al evenimentului nu a fost făcut public.

Ediția din 2026 marchează o premieră pentru fotbalul mondial. Statele Unite, Canada și Mexic împart organizarea turneului, care va reuni 48 de echipe naționale, cel mai mare număr din istoria competiției.

Ceremoniile de deschidere sunt concepute pentru a reflecta identitatea culturală a fiecărei țări gazdă și pentru a oferi un start spectaculos celui mai urmărit eveniment sportiv al planetei.