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Echipa de fotbal din Iran a primit vizele pentru SUA

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Echipa de fotbal din Iran a primit vizele pentru SUAIran fotbal nationala / sursa foto: https://www.teammelli.com/
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Din cuprinsul articolului

Ambasadorul SUA în Turcia, Tom Barrack, a anunțat vineri că echipa națională din Iran a obținut vizele pentru SUA cu o săptămână înainte de începerea Cupei Mondiale.

Reprezentativa din Iran a primit vize de SUA

Anunțul cu privire la vizele pentru echipa reprezentativă din Iran a fost făcut de ambasadorul SUA în Turcia, Tom Barrack, pe X.

„Suntem mândri de echipa noastră remarcabilă de la Ambasada SUA din Ankara pentru munca depusă în procesarea vizelor pentru echipa națională de fotbal a Iranului, în drum spre Cupa Mondială FIFA din Statele Unite”, a scris Barrack.

Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 (11 iunie - 19 iulie) este organizat în comun de Statele Unite, Mexic și Canada.

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Situație incertă până la anunț

Anterior acestui anunț, ambasadorul Republicii Islamice Iran în Mexic declarase că există riscul real ca selecționata țării sale să fie exclusă de la turneul final din cauza blocajului administrativ.

Diplomația iraniană anunțase că încearcă prin toate mijloacele să deblocheze situația, chiar dacă timpul rămas este extrem de scurt. Oficialii de la Teheranau spus că fac eforturi logistice uriașe pentru a menține echipa în formă și pentru a asigura prezența acesteia la competiția mondială, în ciuda barierelor puse de autoritățile americane.

„Vom continua să încercăm până în ultimul moment să intrăm (în SUA) şi să jucăm”, a declarat Abolfazl Pasandideh, vorbind prin intermediul unui interpret de spaniolă la ambasada Iranului din Ciudad de Mexico.

Cupa Mondială

Cupa Mondială. Sursă foto: Facebook

Baza echipei din Iran, mutată la Tijuana

Ambasadorul a descris o perioadă extrem de agitată, marcată de decizii luate sub presiunea timpului și a evenimentelor politice. Din cauza problemelor constante legate de documentele de călătorie și a presiunii publice din țară, oficialii au fost nevoiți să schimbe strategia din mers.

S-a renunțat la cantonamentul planificat inițial în Arizona, baza echipei fiind mutată de urgență la Tijuana, chiar la frontiera dintre Mexic și SUA. Mutarea a fost dictată și de sentimentul tot mai puternic din Iran că prezența delegației pe pământ american ar trebui redusă la minimum. Fotbaliștii iranieni erau programați să ajungă în noul cantonament din Tijuana în cursul dimineții de duminică.

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