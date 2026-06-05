Relațiile diplomatice tensionate dintre Teheran și Washington pun în pericol participarea echipei naționale de fotbal a Iranului la Cupa Mondială, anunță Reuters.

Cu doar 10 zile înainte de fluierul de start al primului meci, programat să aibă loc la Los Angeles, fotbaliștii iranieni nu au primit încă vizele de intrare pe teritoriul Statelor Unite ale Americii. Situația extrem de incertă a fost semnalată de ambasadorul Iranului în Mexic, existând riscul real ca selecționata să fie exclusă de la turneul final din cauza blocajului administrativ.

Diplomația iraniană încearcă prin toate mijloacele să deblocheze situația, chiar dacă timpul rămas este extrem de scurt. Oficialii de la Teheran fac eforturi logistice uriașe pentru a menține echipa în formă și pentru a asigura prezența acesteia la competiția mondială, în ciuda barierelor puse de autoritățile americane.

„Vom continua să încercăm până în ultimul moment să intrăm (în SUA) şi să jucăm”, a declarat Abolfazl Pasandideh, vorbind prin intermediul unui interpret de spaniolă la ambasada Iranului din Ciudad de Mexico.

Ambasadorul a descris o perioadă extrem de agitată, marcată de decizii luate sub presiunea timpului și a evenimentelor politice. Din cauza problemelor constante legate de documentele de călătorie și a presiunii publice din țară, oficialii au fost nevoiți să schimbe strategia din mers.

S-a renunțat la cantonamentul planificat inițial în Arizona, baza echipei fiind mutată de urgență la Tijuana, chiar la frontiera dintre Mexic și SUA. Mutarea a fost dictată și de sentimentul tot mai puternic din Iran că prezența delegației pe pământ american ar trebui redusă la minimum. Fotbaliștii iranieni sunt programați să ajungă în noua locație din Tijuana în cursul dimineții de duminică.

În ciuda faptului că sportul ar trebui să rămână separat de conflictele de natură geopolitică, realitatea de pe teren arată o cu totul altă situație. Oficialii iranieni acuză direct Washingtonul de utilizarea unor tactici subtile pentru a împiedica accesul sportivilor la cel mai mare eveniment fotbalistic de pe planetă.

„Sportul şi Cupa Mondială au fost create pentru a apropia naţiunile. Dar nu vedem acest lucru în momentul de faţă”, a declarat Pasandideh.

Deși nu a existat un refuz oficial emis de Casa Albă sau de departamentele de stat americane, ambasadorul iranian consideră că tactica amânării vizelor este o formă mascată de excludere. În contrast cu atitudinea SUA, diplomatul a ținut să mulțumească statului mexican pentru sprijinul logistic acordat rapid în această criză.

„Însă, prin acţiunile lor, au arătat că iranienii nu au ce căuta acolo”, a adăugat el, lăudând autorităţile mexicane pentru că au primit echipa şi le-au eliberat rapid vizele.

Contextul actual transformă această ediție a Cupei Mondiale într-o premieră absolută de la înființarea competiției în anul 1930. Este pentru prima dată când o țară organizatoare trebuie să primească pe teritoriul său o reprezentativă a unui stat cu care se află, oficial, în stare de război. Competiția sportivă a devenit astfel o scenă de afirmare a pozițiilor politice pentru ambele tabere.

Cu toate acestea, prezența echipei din Iran la turneu este privită de oficialii de la Teheran ca un semnal de deschidere și ca o oportunitate de a demonstra dorința de dialog și de rezolvare a conflictului pe cale diplomatică.

„Participarea Iranului la Cupa Mondială — chiar pe teritoriul celui considerat inamicul său — demonstrează că Iranul caută pacea”, a concluzionat ambasadorul Abolfazl Pasandideh.