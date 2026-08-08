Mingea folosită în meciul legendar dintre Argentina și Anglia de la Cupa Mondială din 1986, în care Diego Maradona a marcat celebrul gol supranumit „Mâna lui Dumnezeu”, va fi scoasă din nou la licitație. Obiectul ar putea ajunge la un preț de peste 10 milioane de dolari, potrivit estimării casei americane Heritage Auctions.

Licitația va avea loc în Statele Unite, în perioada 21-23 august, iar prețul de pornire a fost stabilit la 2,5 milioane de dolari.

Partida dintre Argentina și Anglia, disputată pe 22 iunie 1986, în sferturile de finală ale Cupei Mondiale din Mexic, s-a încheiat cu victoria Argentinei, scor 2-1.

În minutul 51, Maradona a deschis scorul după ce a lovit mingea cu mâna, într-o fază pe care arbitrul tunisian Ali Bennaceur nu a sancționat-o. După meci, fotbalistul argentinian a descris golul drept realizat „puțin cu capul lui Maradona și puțin cu mâna lui Dumnezeu”.

Patru minute mai târziu, Maradona a înscris unul dintre cele mai spectaculoase goluri din istoria Cupei Mondiale. A pornit din propria jumătate de teren, a trecut de patru jucători englezi și apoi de portarul Peter Shilton, înainte de a trimite mingea în poartă.

Golul a fost desemnat ulterior „Golul secolului” într-un sondaj FIFA.

Heritage Auctions estimează că mingea ar putea fi vândută cu peste 10 milioane de dolari. Licitația pornește de la 2,5 milioane de dolari.

Obiectul a mai fost scos la licitație în 2022 și 2023, iar ofertele au ajuns de fiecare dată la aproape 2 milioane de dolari. Mingea este considerată una dintre cele mai importante piese de colecție asociate cu Diego Maradona și cu istoria Cupei Mondiale.

Heritage Auctions susține că arbitrul partidei, Ali Bennaceur, a recuperat mingea folosită în timpul meciului și a păstrat-o timp de peste trei decenii.

Într-o scrisoare datată 2023, Bennaceur afirmă că a recuperat balonul și l-a pus să fie semnat de asistenții săi.

Casa de licitații precizează că mingea a fost autentificată cu ajutorul a două companii specializate în obiecte de colecție sportive. Autentificarea s-a bazat în special pe analiza unor fotografii realizate în timpul meciului.

Mingea nu este singurul obiect memorabil din acel meci care a ajuns pe piața obiectelor de colecție.

Tricoul purtat de Maradona în sfertul de finală dintre Argentina și Anglia a fost vândut în 2022 pentru 9,3 milioane de dolari, stabilind la acel moment un record pentru un obiect de colecție sportiv purtat de un fotbalist.

Meciul din 1986 a căpătat o încărcătură simbolică aparte, fiind disputat la doar patru ani după războiul din Insulele Falkland dintre Argentina și Marea Britanie.

Partida și cele două goluri marcate de Maradona au contribuit decisiv la transformarea acelui moment într-unul dintre cele mai cunoscute capitole din istoria fotbalului.

Diego Maradona a murit în noiembrie 2020, la vârsta de 60 de ani.