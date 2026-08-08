Se apropie pelerinajul de la Mănăstirea Nicula în 13-15 august. Zile de rugăciune, credință și tradiție la icoana Maicii Domnului

În fiecare an, la mijlocul lunii august, inima spirituală a Transilvaniei bate la Mănăstirea Nicula, din județul Cluj. Între 13 și 15 august, zeci de mii de pelerini din toate colțurile României și din diaspora se îndreaptă spre acest așezământ monahal pentru a prăznui Adormirea Maicii Domnului, sărbătoare cunoscută în popor drept Sfânta Mărie Mare.

Acest eveniment reprezintă cel mai mare pelerinaj închinat Fecioarei Maria din România și unul dintre cele mai importante din Europa de Est, fiind un amestec impresionant de devoțiune profundă, jertfă și păstrare a tradițiilor strămoșești.

Motivul principal pentru care dealul de la Nicula se transformă într-o mare de oameni este Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului. Pictată în anul 1681 de preotul ortodox Luca din Iclod, icoana a intrat în istorie și în conștiința credincioșilor în anul 1699.

Conform documentelor vremii și tradiției, icoana a lăcrimat continuu timp de 26 de zile, între 15 februarie și 12 martie, eveniment văzut ca un semn divin și o prevestire a vremurilor grele ce urmau să se abată asupra transilvănenilor.

De secole, icoana atrage credincioși care vin să ceară alinare pentru boli, rezolvare pentru problemele de familie sau pur și simplu pentru a aduce mulțumire.

Pelerinajul la Mănăstirea Nicula nu este conceput doar ca o vizită, ci ca un act de jertfă și pocăință. Tradițiile unice ale acestui loc s-au păstrat cu sfințenie generație după generație:

Pelerinajul pe jos. Chiar și în era modernă, mii de oameni, organizați în grupuri parohiale, aleg să parcurgă zeci de kilometri pe jos, unii mergând zile întregi. Drumul este însoțit de intonarea pricesnelor (cântece religioase populare) specifice zonei, precum celebrele „O, Măicuță Sfântă” sau „Am venit, Măicuță, să te mai vedem”.

Înconjurarea bisericii în genunchi. Odată ajunși în incinta mănăstirii, un obicei profund ancorat în tradiția locului este înconjurarea vechii biserici de lemn în genunchi și pe coate. Această practică, adesea dureroasă, este o formă de penitență, de smerenie absolută și de rugăciune tăcută.

Dormitul sub stele. Datorită numărului uriaș de participanți, care adesea depășește 50.000 de persoane, capacitățile de cazare sunt insuficiente. Astfel, curtea mănăstirii și dealurile din jur devin un imens dormitor în aer liber, pelerinii dormind pe pături, în corturi sau direct pe iarbă, indiferent de condițiile meteorologice.

Deși fluxul de credincioși începe cu mult înainte, zilele de 13, 14 și 15 august reprezintă nucleul pelerinajului, transformând mănăstirea într-un altar deschis.

13 august, adunarea pelerinilor

Este ziua în care sosesc cele mai mari grupuri de pelerini. Curtea mănăstirii se umple de forfotă, se instalează corturile, iar preoții oficiază slujbe continue (Acatiste, Paraclise, Taina Sfântului Maslu). Pelerinii stau la rând ore în șir pentru a ajunge să se închine la icoana făcătoare de minuni, care este scoasă din biserică și așezată pe un podium special amenajat.

14 august, Privegherea și Prohodul Maicii Domnului

Ziua de ajun este marcată de un post aspru pentru mulți dintre credincioși. Seara se oficiază slujba Privegherii, iar momentul culminant, încărcat de o emoție copleșitoare, este cântarea Prohodului Maicii Domnului. La miezul nopții, zeci de mii de lumânări sunt aprinse, luminând întregul deal. Urmează procesiunea cu Icoana făcătoare de minuni în jurul bisericii noi, un moment în care vocile a zeci de mii de oameni se unesc în rugăciune.

15 august, ziua Hramului – Sfânta Liturghie

În ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, are loc Sfânta Liturghie Arhierească. Slujba este oficiată, de regulă, de un sobor impresionant de preoți, diaconi și ierarhi, în frunte cu Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Este momentul de bucurie duhovnicească, de împărtășire a miilor de credincioși și de binecuvântare finală înainte de întoarcerea la casele lor.

Dincolo de cifre, oboseală sau aspecte logistice, pelerinajul de la Mănăstirea Nicula rămâne o mărturie vie a vitalității spirituale. Este locul unde, an de an, timpul parcă se oprește, iar speranța, suferința și credința se întâlnesc sub privirea blândă a icoanei Maicii Domnului.